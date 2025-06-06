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柯文哲律師質疑勘驗硬碟破壞證據 翟本喬以專業曝手法：有人要讓法官背鍋

聯合新聞網／ 綜合報導

台北地方法院審理京華城案，昨（５）日勘驗關鍵硬碟，但柯文哲的律師質疑法官破壞證據真實性，法庭氣氣顯得火爆、尷尬。對此，擁有紐約大學電腦科學系博士學位的民眾黨國家治理學院主任翟本喬，以自己的專業在臉書提出疑點，認為有人故意動手腳，讓法官背上「不小心」毀掉硬碟的黑鍋。

昨天的勘驗程序中，柯文哲的律師蕭奕弘主張以映像檔為調查方法，但檢方擔心未來辯方另會質疑映像檔是否出自原證物，受命法官許芳瑜請來資訊室人員協助，以原始證物為調查方法處理。不過勘驗後，蕭奕弘認為法官勘驗手法破壞證據同一性，已無法還原，證據鏈也已不在，而且影碟裡有31萬個檔案，這麼多文件內，柯文哲沒有看過工作簿檔，硬碟內資料也不能確定有無被修改。

翟本喬對此就在臉書表示，很多人以為只是在檔案上按右鍵看「內容」，是不會改變硬碟的，不會改變檔案的data（資料、數據），但是會改變metadata（元資料）。metadata是指檔案總管的檔案清單上方表頭按右鍵看到的這些檔案屬性欄位，還有一些沒顯示出來的，最重要的包括檔案建立時間最後修改時間最後存取時間，這三個欄位代表的是檔案先建立好，然後有修改，然後可能有讀取而不修改

翟本喬說metadata存在「資料夾」這個檔案裡，雖然檔案沒改沒錯，但檔案的metadata被讀了，所以資料夾的「最後存取時間」變了，於是硬碟內容被改了，硬碟的hash值（數位簽章）變了，因此就無法證明硬碟上其他資料沒有被改過了。翟本喬直言，「我是覺得檢察官先前可能有改過資料，但是這次故意讓法官背這個鍋」。

至於要怎麼改？翟本喬以大學作業電子檔為例，可以設定好電腦的時鐘再存檔，作業看起來就像是在期限前寫好的，而柯文哲硬碟裡有「小沈1500」的文字，翟本喬認為「某人可以輯編Excel檔，加一行1500進去，再用這個方法讓日期看起來是正確的」。

翟本喬酸動手腳的人沒辦法改metadata，「除非他像我一樣懂檔案系統」，而metadata可以證明檔案有被動過，所以安排讓法官「不小心」毀掉硬碟的證據鏈，這樣動手腳的人就可以假裝沒事了。他質疑硬碟是8月底搜走的，但映像檔好像是9月中才做的，這中間的證據鏈其實早就有問題了。

民眾黨前主席柯文哲。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影
民眾黨前主席柯文哲。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影

翟本喬 柯文哲

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