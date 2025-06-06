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桃機白牌車遇檢逃逸 外籍旅客跳車輕傷

中央社／ 桃園機場6日電

航警局昨天在桃園機場第二航廈查獲許姓男子違規載客，許男拒檢、闖紅燈逃逸，直至車上外國籍旅客跳車才停駛；警方已就逃逸部分開罰，違規載客將由桃市府裁處。

警政署航空警察局今天向媒體表示，昨天晚間10時36分許，保安大隊於桃園國際機場第二航廈西三路，發現許男駕駛自用小客車違規載客，員警要求許男停車受檢時，許男拒檢、在後座車門尚未關閉時即闖紅燈駕車逃逸。

警方表示，許男當時車上載著一名西班牙籍旅客，是由被列管的陳姓違規攬客員所招攬而來，旅客在許男逃逸時自行跳車導致手臂擦傷，許男見狀自行停車，警方予以攔查取締；旅客受傷部分，目前保留法律告訴權。

警方指出，許男駕駛自用小客車違規載客，依違反公路法函請桃園市政府交通局裁處新台幣10萬元以上2500萬元以下罰鍰，並得吊扣駕照及牌照4個月至1年；另不服警察指揮稽查、闖紅燈及行經行人穿越道未禮讓行人部分，依違反道路交通管理處罰條例製單，共裁處9600元。

警方表示，為維護航廈秩序，保安大隊全日均編排取締違規攬客勤務，今年度1至5月，共計取締違反道路交通管理處罰條例1564件、公路法182件、民用航空法98件，將持續加強巡視入境大廳及其周邊範圍，以遏制類似情形發生。

闖紅燈 桃園機場

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