根根計較！高雄秃頭男花31萬植髮 懷疑診所偷工減料提告敗訴

高雄市一名有M字雄性禿的許姓男子去年1月到鼓山區某植髮診所手術植髮，卻質疑診所「偷工減料」少為他植髮，氣得告上法院要求診所賠償他精神損失15萬餘元，但診所拿出紀錄表證明不僅沒偷工減料，反而還多送給許男好幾根，因此判許男敗訴。

判決書指出，這名許姓男子去年1月25日先到這家位於瑞豐夜市旁的植髮診所諮詢，當天就決定隔天要植髮3640根頭髮治療M字禿改善髮際線，手術費用一共31萬4200元，平均植每根頭髮約87元，並簽好合約。

手術當天許男到診所手術時，他向負責植髮的醫師要求要現場清點植髮數量，但醫師沒有經過許男同意就將統計數量的儀器數據清除，讓許男認為權益受損，導致他沒辦法確認到底醫師有沒有確實幫他植髮到約定好的數量。

許男事後要求診所再補植髮910根，同時補做的費用10萬2800元也應該由診所賠償，且診所一再拖延後續處理進度，導致他受有精神上重大痛苦，因此最愛要求診所要賠他5萬元。

不過診所也提出，醫師在手術前有讓許男進入手術室確認工作人員分髮及計算毛髮數量，醫師甚至在實際手術時，幫許男多做了400多根頭髮，總共植了4192根，都有毛髮治療紀錄表、手術紀錄單及醫師確認，因此診所不僅沒有偷工減料，甚至還多做了。