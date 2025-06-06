聽新聞
0:00 / 0:00
解除限境都遵期返國 辜仲諒繳1.5億去大陸3天拚棒球
中國信託慈善基金會董事長辜仲諒涉違反銀行法判刑7年8月，限制出境、出海8月。辜以身為亞洲棒球總會長要前往大陸請求解禁；台北地院審理，裁定辜提出1億5000元保證金解除6月5日起7日禁令，責付教育部體育署長鄭世忠、律師葉建廷。
辜聲請說，他2022年7月3日獲選為亞洲棒球總會長，同年月5日當選世界棒壘球總會棒球執行副會長，因BFA亞洲棒球錦標賽及女子棒球亞洲盃賽事分別於2025年9月、10月在大陸舉辦，中國棒球協會擬於6月6日舉辦工作匯報，邀請他參加、指導。
辜認為，他身為亞洲棒球總會長，就賽事舉辦責無旁貸，有親自參加與出席的必要，加上上海市體育局也邀請他本月5日到7日以亞洲棒球總會長之身分前往訪問，才提出聲請。
辜表示，他赴陸要商討棒球運動規劃、職業賽事的引入、青訓體系等及國際賽事事宜，並觀摩上海舉辦之2025PONY小馬聯盟亞太地區錦標賽賽事，行程無法以書面、視訊會議或電話方式代替，請求解除限制出境、出海。
法官審查後，考量辜先前暫時解除限制出境、出海，均遵期返國，能遵守法院暫時解除限制出境、出海的約束，裁准他提出1億5000萬元保證金後，暫時解禁，責付教育部體育署署長鄭世忠、辯護人葉建廷律師，並令辜本月7日前必須入境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言