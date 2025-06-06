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吃定了？販毒假釋男酒駕屢犯 法官兩度免刑：再關6年太殘酷

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

黃姓男子曾販毒遭判刑16年，假釋酒駕獲判免刑，但他時隔8個月再犯被抓，法院考量若令黃假釋被撤銷他得回監執行6年殘刑未免太過殘酷，其回歸社會的更生努力將化為烏有，罕見再次判免刑，但黃並未珍惜2次司法恩典，接連繼續酒駕，免刑適當與否再引發討論。

經查，黃男販毒遭判16年，服刑9年後於2016年假釋，但2018年1月酒駕被抓最終獲判免刑，未料他同年9月又再犯；桃園地院以他假釋後有穩定工作、定期向觀護人報到，也參加酒駕認知輔導教育課程，到醫院、育幼院當志工並捐款。

桃院認為，黃這次酒測值每公升0.25毫克、未釀事故，犯後坦承，若判徒刑會讓他假釋被撤銷，得回監執行6年殘刑，恐讓這段時間更生努力化為烏有，未免太過殘忍，罕見第二度判他免刑。

經檢方上訴，二審合議庭以黃不珍惜第一次免刑恩典，無可憫恕，撤銷改判他2月；黃歷經多次司法周折仍未記取教訓，2022年又酒駕遭判刑3月。

刑法第61條就3年以下徒刑之罪，規定若情節輕微，顯可憫恕，認為依第同法59條減輕其刑仍嫌過重者，得免除其刑。

有法官指出，免刑制度設立，是以被告確實有罪，但免予執行，形同犯了錯卻不用被處罰，因此法官做出免刑判決的理由必須能讓大眾信服，如何斟酌、說明被告「情堪憫恕」得有憑有據，否則容易引起觀感不佳、不公平之理。

司法官認為，本案黃男2次酒駕，罕見獲「免刑再免刑」，幾乎達到司法寬宥的天際線，有人肯定法官仁慈給予復歸社會機會，但從結果而言，黃男非但不珍惜，卻是「酒駕再酒駕」，在現今酒駕零容忍社會氛圍下，法官給他免刑勢必無法讓公眾信服。

也就如同該案第二次免刑後，上訴二審合議庭被撤銷的理由中提到，黃男假釋後參與公益，與他再次酒駕能否免刑無關，又基於「平等原則」，不應僅以他另案假釋中，就給相對他人更優厚的刑罰。

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黃姓男子曾販毒遭判刑16年，假釋後酒駕獲判免刑，但他時隔8個月再犯被抓，法院罕見再次判免刑，但黃並未珍惜2次司法恩典，接連繼續酒駕，免刑適當與否再引發討論。示意圖／ingimage
黃姓男子曾販毒遭判刑16年，假釋後酒駕獲判免刑，但他時隔8個月再犯被抓，法院罕見再次判免刑，但黃並未珍惜2次司法恩典，接連繼續酒駕，免刑適當與否再引發討論。示意圖／ingimage

酒駕 司法官 假釋

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