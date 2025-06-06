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謊報案10萬遭竊...女不認罪不出庭卻獲免刑 法界：法官過分佛心

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

鄒姓女子搭高鐵到台中，明知身上沒帶10萬元現金，卻向鐵路警察報案稱在台北車站遭竊，檢警耗費心力調監視器勘驗、傳訊證人，依誣告罪嫌起訴她。鄒女否認犯行、審理中未到庭，台中地院仍以她犯罪情節輕微判她免刑，引起不少司法官直呼離譜，直言法官過度「佛心」濫用免刑制度。

檢警調查，鄒女明知她手提袋內沒有10萬元，2024年8月9日下午5時，卻向鐵警台中分局烏日分駐所警員謊稱，她下午3點多搭高鐵南下途中發現遭竊，因搭車前手提袋曾短暫離身，懷疑在台北車站廁所遭竊。

檢警發現，鄒女針對10萬元來源說詞反覆，過程也和監視器不符，認為她以虛構事實向警員誣告不特定人涉犯竊盜罪嫌，依誣告罪嫌起訴她。

台中地院傳喚鄒女均未到庭，鄒在警方詢問、檢方偵查時均矢口否認犯行，辯稱因腦部要開刀，她阿嬤透過她哥哥將這筆錢給她，但鄒的哥哥、姑姑均稱阿嬤臥病在床，身上沒有錢，也沒有看到拿給她10萬元。

而鄒女自稱在台北車站上廁所遭竊，警方調閱監視器發現，她搭乘捷運板南線到台北車站就步行到高鐵站，過程中沒有上廁所，認為她犯行明確。

中院說，鄒女誣告雖不可取，但她申告遭竊時間、地點已特定「員警循線查悉實情並非困難」，本案也無特定對象遭檢警偵查，可見犯罪情節輕微，且鄒也自稱「提告時精神半昏半醒。」

中院認為，鄒女是因一時失慮才致罹刑典，犯罪情節輕微，就算用刑法第59條情堪憫恕予以減刑後，猶嫌過重，尚無科刑處罰必要，依刑法第61條，判她免刑。

有司法官指出，實務上大多在極端狀況下才會給予免刑，以白話解釋為可憐到顯可憫恕，減刑輕判後還不夠，例如街友偷路邊紙箱，其經濟、身心狀況均不佳，遭竊物價值低，而無執行刑罰必要，但本案被告不認罪、審理時不出庭，難看出「有何可憫恕」。

法界也說，誣告罪立法目的是保護人不受無端指控、避免浪費司法資源，本案警方耗時調監視器釐，檢方傳訊證人，已耗費司法資源卻免刑不受追訴，有違罪責相當；但有法官分析，從正面角度來看，法官考量被告精神狀態認無執行刑罰必要，免刑對後續執行、矯正作業，也能節省資源。

鄒姓女子搭高鐵到台中，明知身上沒帶10萬元現金，卻向鐵路警察報案稱在台北車站遭竊，被誣告罪嫌，台中地院仍以她犯罪情節輕微判她免刑，不少司法官直呼離譜。圖／本報資料照片
鄒姓女子搭高鐵到台中，明知身上沒帶10萬元現金，卻向鐵路警察報案稱在台北車站遭竊，被誣告罪嫌，台中地院仍以她犯罪情節輕微判她免刑，不少司法官直呼離譜。圖／本報資料照片

誣告 監視器 司法官

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