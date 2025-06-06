台南地區農會總幹事「自肥」 還A員工獎勵金上千萬...判1年9月

台南市台南地區農會總幹事楊憲仁自2005年起擔任總幹事迄今，自101年度已領取5000萬員工獎勵金，還透過部屬浮報員工年終獎勵金再要求繳回，據統計8個年度總計1136萬多元，楊自白且繳回犯罪所得，法官認他犯背信罪應執行1年9月，緩刑5年，並向公庫支付100萬元。

檢調調查，台南地區農會自2012年起，均直接由楊憲仁自剩餘用人費中決定作為員工獎勵金數額，並由楊憲仁直接指定每名員工可獲取員工獎勵金金額，且計算方式是將總獎金以薪點額占40%、勤惰功過占10%、業務部分占50%比例分配獎金數額，再據以計算薪點每點價值若干元、勤惰功過每點價值若干元，再由承辦人檢視是否每名員工經指定薪資月份數金額，是否有少於每名員工薪點額等情形，再計算依楊憲仁指定員工薪資月份數金額，與員工於薪點額、勤惰功過部分所得獎金差額，作為各員工業務部分所得獎金。

據調查，楊憲仁僅因其總幹事身分，每年業務部分均獲得其有權指定範圍內最高點數210點，每年獲取高額員工獎勵金，但猶不滿足，竟與葉女等3人，由楊憲仁直接或透過葉女等人告知相關員工，「今年總幹事年終員工獎勵金會多發若干月給你，要請你繳回」，使員工聽聞後，憚於楊憲仁握有考核獎賞、職務調度人事權限，僅能無奈同意。

楊憲仁指示承辦年終獎金核發業務人員編製員工獎勵表時，未依照獎勵要點，依員工服務情形及工作表現核發業務部分點數，即以員工名義溢領員工獎勵金，再透過葉女等人繳回予楊憲仁。

台南地區農會因此溢發年終獎金而造成總盈餘額度減少，導致影響下一年度可提撥法定公積、公益金、農業推廣費、訓練經費及理監事等工作人員酬勞金等費用，據統計，計有8個年度共計1136萬9750元。

台南地院指出，楊憲仁於發放員工獎勵金時，每年於其有權核給點數業務部分，均給予自己最高點數210點，給予其他員工業務部份總點數則僅有0.024點至10多點不等，該農會員工雖有100餘人，然歷年總獎勵金13-23%不等均歸楊憲仁領取，自101年度以來，已領取高達5000萬元以上員工獎勵金，竟仍不知饜足，多年來以溢發員工獎勵金再要求員工繳回手段中飽私囊。