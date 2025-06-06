7條通女通緝犯拒捕還噴警辣椒水 金山警忍劇痛逮人

于姓女子背詐欺、毒品、竊盜等7條通緝，今年3月在新北市金山一家超商前被警盤查，她謊報假身分被警識破，狂噴辣椒水攻擊警員潘軒碩並拔腿要逃跑，潘員強忍疼痛英勇壓制。基隆地院依妨害公務罪判她拘役20天，可易科罰金。

判決指出，金山所警員潘軒碩3月4日下午，在金山區中山路一家便利商店前，發現朱女使用完公共電話後形跡可疑上前盤查，朱女不配合盤查，且不斷走往一棟公寓大樓，潘員跟上並詢問身分，朱女十分不耐煩，潘懷疑她謊報身分。

潘軒碩隨即拍攝她臉部照片供分局偵查隊支援人臉辨識，查出她姓于（36歲）有詐欺、毒品、竊盜等7項通緝，分別遭台北、新北、桃園等地檢署等通緝，立即拿出手銬要逮捕女通緝犯。

于女強烈抵抗，拿出隨身攜帶的辣椒水攻擊潘員，試圖逃跑，並大喊「救命啊、警察打人」，潘員不畏眼睛刺痛及呼吸困難，一邊上前飛撲壓制女子，並在無線電喊「她噴我辣椒水，眼睛很痛」，通報值班台支援警力，潘待支援警力到場完成上銬後，才至附近店家用水清洗雙眼。警方訊後將于女依妨害公務罪嫌移送基隆地檢署、解送各地檢署歸案。

潘軒碩說，他當時被辣椒水噴到眼睛，劇烈刺痛，讓視線模糊且難以呼吸，因而奮力壓制直到支援到場，成功壓制逮捕。