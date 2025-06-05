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自稱議員助理涉討光電「回饋金」 2人收押
嘉義縣自稱議員助理張簡姓男子及當地黑道分子王姓男子，涉嫌假借處理某漁電共生案場附近居民抗議，向該光電業者勒索四百萬元。檢調前天搜索帶回十七人依恐嚇取財罪偵辦，昨聲押禁見張簡、王獲准，其他人請回。
檢調調查，嘉縣東石鄉某漁電共生案場去年起施工，因大型工程車及機具頻繁出入，引發附近居民抗議，導致施工受阻；五十二歲張簡姓、五十歲王姓男子向案場包商稱可協助處理抗議，但要支付回饋金或敦親睦鄰費用，工程才能進行，去年初起分次共取得四百萬元。
嘉義地檢署接獲檢舉追查，前天指揮嘉縣調查站、台南市調查處搜索九處，傳喚八名被告、九名證人，張簡與王否認犯案，但有證人明確指證，檢方訊後認為兩人涉嫌重大，有逃亡及串證之虞，聲押禁見。
法院認定，張簡及王說法前後不一、避重就輕，有其他嫌犯或證人未到案，兩人有勾串共犯或證人高度可能，裁定羈押禁見。被捲入的議員說，張簡是他當兵時認識的友人，但他的助理名單內沒有此人，所涉案件為個人行為，與他無關。
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