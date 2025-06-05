聽新聞
0:00 / 0:00

自稱議員助理涉討光電「回饋金」 2人收押

聯合報／ 記者黃于凡魯永明／嘉義報導

嘉義縣自稱議員助理張簡姓男子及當地黑道分子王姓男子，涉嫌假借處理某漁電共生案場附近居民抗議，向該光電業者勒索四百萬元。檢調前天搜索帶回十七人依恐嚇取財罪偵辦，昨聲押禁見張簡、王獲准，其他人請回。

檢調調查，嘉縣東石鄉某漁電共生案場去年起施工，因大型工程車及機具頻繁出入，引發附近居民抗議，導致施工受阻；五十二歲張簡姓、五十歲王姓男子向案場包商稱可協助處理抗議，但要支付回饋金或敦親睦鄰費用，工程才能進行，去年初起分次共取得四百萬元。

嘉義地檢署接獲檢舉追查，前天指揮嘉縣調查站、台南市調查處搜索九處，傳喚八名被告、九名證人，張簡與王否認犯案，但有證人明確指證，檢方訊後認為兩人涉嫌重大，有逃亡及串證之虞，聲押禁見。

法院認定，張簡及王說法前後不一、避重就輕，有其他嫌犯或證人未到案，兩人有勾串共犯或證人高度可能，裁定羈押禁見。被捲入的議員說，張簡是他當兵時認識的友人，但他的助理名單內沒有此人，所涉案件為個人行為，與他無關。

光電

延伸閱讀

嘉義惡霸向光電業者勒索400萬元 議員蔡政宜澄清：非我助理

綠能光電業遭勒索 嘉檢聲押嘉縣議員助理及1黑道

嘉檢調查辦罷免死人連署 搜索國民黨嘉縣黨部

罷免案涉幽靈連署 國民黨台中黨部2收押31交保

相關新聞

涉掏空糖協 前董座張有惠遭起訴

曾任行政院秘書長的台灣糖業協會前董事長張有惠，涉規避糖協章程聘任自己當高級顧問領七七二萬元，成立台產公益協會申請糖協捐助...

自稱議員助理涉討光電「回饋金」 2人收押

嘉義縣自稱議員助理張簡姓男子及當地黑道分子王姓男子，涉嫌假借處理某漁電共生案場附近居民抗議，向該光電業者勒索四百萬元。檢...

首件原民傳統智慧財產權爭議 阿美族奇美部落告原民會敗訴確定

原住民族委員會2018年8月舉辦南島民族論壇，開幕典禮表演Kiwit阿美族奇美部落勇士舞，部落認為未獲授權擅自表演，侵害智...

綠能業者遭恐嚇取財400萬元 嘉義地院裁准2嫌收押禁見

嘉義縣東石鄉近年發展魚電共生，光電業大型工程車頻繁出入，村民發起抗議，有名自稱議員蔡政宜助理張簡姓男子，以及王姓黑道人士...

柯文哲的律師單挑法官執法破壞「證據鏈」 法庭氣氛尷尬火爆

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲京華城涉貪案，今勘驗含「2022/11/1、小沈、1500」資訊在內的工作簿「A1-37」...

傷害案原告死亡 一審判決出爐被告可上訴嗎？法界人士這麼說

彰化縣李姓男子不滿蔡姓行人過馬路害他急煞，追蹤蔡女進某影印店，故意入店拍打蔡女的頭，曾姓店長出言制止無效，雙方衝突各自掛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。