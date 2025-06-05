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涉掏空糖協 前董座張有惠遭起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

行政院前副祕書長張有惠涉掏空百萬交保。記者林澔一／攝影
行政院前副祕書長張有惠涉掏空百萬交保。記者林澔一／攝影
曾任行政院秘書長的台灣糖業協會前董事長張有惠，涉規避糖協章程聘任自己當高級顧問領七七二萬元，成立台產公益協會申請糖協捐助，擔任秘書長的兒子張介嶺等人涉領六○五萬元，卻未實際辦理業務。台北地檢署昨將張有惠父子等七人依背信、偽造文書等罪起訴。

同案起訴糖協董事兼秘書長吳澤春、台產公益協會理事長林文山及理監事李元和、顏平和、黃琇玲。起訴指出，張有惠二○○六年辭去糖協董事長，為繼續主導會務、領取相同報酬，涉指示吳澤春規避章程，以協助推動公益活動為由，聘任張擔任高級顧問，吳涉擅自盜蓋王姓董事私章簽文，使張從二○○七年三月至二○一○年間領高級顧問月薪、慰問金共七七二萬三六五○元。

檢方調查，張有惠再次擔任糖協董事長時，疑為挪用糖協款項，二○一二年涉與吳澤春等人籌備成立台灣國際產業與公益發展協會，由糖協顧問林文山擔任理事長，張有惠兒子張介嶺任秘書長。

據調查，台產公益協會空泛以「產業與公益發展活動五年期綜合計劃」名義，規劃農業發展研究、國內外市場推廣、人才培訓等項目，申請糖協三一二○萬元捐助；張有惠以糖協主席身分主持董監聯席會議，絲毫未刪減捐助，決議通過補助案，匯款六八○萬元至台產公益協會帳戶。

檢方認定，張介嶺、林文山、李元和、顏平和、黃琇玲等五人未實際辦理業務，為中飽私囊補助款，決議理事長、秘書長及顧問可領每月二萬至八萬元不等車馬費，張、李、顏在會議中辭去職務改任顧問，三年期間五人領車馬費、春節慰問金，加上張介嶺的生物科技公司租金及研究費，共六○五萬元。

補助款 偽造文書

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