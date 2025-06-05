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首件原民傳統智慧財產權爭議 阿美族奇美部落告原民會敗訴確定

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

原住民族委員會2018年8月舉辦南島民族論壇，開幕典禮表演Kiwit阿美族奇美部落勇士舞，部落認為未獲授權擅自表演，侵害智慧創作人格權與財產權，提告請求國家賠償300萬元；一、二審皆判部落敗訴，最高法院5月29日駁回Kiwit阿美族奇美部落上訴。本案是台灣首件原住民族傳統智慧財產創作專用權爭議的訴訟。

原住民族傳統智慧創作保護條例2015年正式施行，阿美族奇美部落的勇士舞Ciopihay、送靈祭歌Kahahayan同年4月申請通過，取得原住民族傳統智慧創作專用權。

原民會於2018年8月1日原住民族日主辦南島民族論壇，開幕典禮由原住民族文化發展中心委由優利公司找上娜麓灣舞團，身著傳統服飾並表演奇美部落的勇士舞。Kiwit奇美部落主張，原民會未告知、未取得授權就表演，完整展演每句歌詞和舞步，侵害部落的智慧創作人格權與財產權，提告請求原民會國家賠償300萬元，並將判決書刊登於三大報；優利公司也為同案被告。

原民會認為在南島民族論壇開幕典禮跳勇士舞，非商業用途，而是國際場合文化交流，跳舞前司儀也宣讀此為「奇美部落之傳統年祭文化展演」，符合原創權條例規定的「合理使用」，原民會雖發聲明道歉，仍認為原民日跳勇士舞未侵權。

台北地方法院判Kiwit奇美部落敗訴，部落上訴，並追加原住民族文化發展中心為被告。台灣高等法院審理後認為，勇士舞於南島論壇開幕前就已對外公開發表，因南島論壇活動在文化、政治、外交等方面，均有正向且具肯定意義，於此嚴肅重要國際場合擇定使用勇士舞作開幕儀式，有原住民族文化交流重要意義，目的正當，不構成侵害傳智創作財產權。

高院指出，部落向原民會申請登記勇士舞時，未載明須保持秘密及不公開，不具神聖性、保持秘密及不公開的特性，不受最高核心傳智創作的高度審查基準保護，但勇士舞創作當初申請時，已於原住民族智慧創作說明書上提及使用的服飾、舞蹈及歌曲的相關禁忌或限制，仍應受中度審查基準保護。

高院審酌開幕儀式用勇士舞的目的正當，且沒有惡意用故意觸犯部落文化禁忌的方式展演，不致侵害部落名譽，認為展演內容未達侵害傳智創作人格權的程度，駁回上訴及追加之訴。

最高法院維持二審見解，駁回Kiwit阿美族奇美部落上訴確定。

Kiwit阿美族奇美部落指原民會未經同意，2018年8月1日在南島民族論壇開幕典禮跳勇士舞，侵害智慧創作人格權與財產權，提告請求國家賠償300萬元，但敗訴確定。圖／取自奇美部落臉書
Kiwit阿美族奇美部落指原民會未經同意，2018年8月1日在南島民族論壇開幕典禮跳勇士舞，侵害智慧創作人格權與財產權，提告請求國家賠償300萬元，但敗訴確定。圖／取自奇美部落臉書

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