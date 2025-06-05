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綠能業者遭恐嚇取財400萬元 嘉義地院裁准2嫌收押禁見

聯合報／ 記者魯永明黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣東石鄉近年發展魚電共生，光電業大型工程車頻繁出入，村民發起抗議，有名自稱議員蔡政宜助理張簡姓男子，以及王姓黑道人士，自稱能幫忙喬事，涉嫌向光電業恐嚇勒索400萬元，檢調搜索9處地點，傳喚7名被告涉嫌人證人，檢方偵訊後認定張簡姓男子及王姓黑道人士涉嫌重大，下午聲押禁見，法院晚間7時多裁定，以有逃亡串證共犯之虞，裁定羈押禁見。

法官諭知，被告2人訊問後，否認恐嚇取財，但被告等以「東二案場」包商須支付回饋金或敦親睦鄰費用，工程始能繼續進行恐嚇言詞，迫使該案場包商交付400萬元，相關證人證述明確。

被告2人供述內容未盡相符，且被告本身之供述也有前後不一之情形，復與其他同案被告及證人所述不一致，多所避重就輕，與客觀證據歧異；餘同案被告，對案情避重就輕，還有其他犯罪嫌疑人或證人未到案，有勾串共犯或證人高度可能，有事實足認被告2人有勾串共犯或證人之虞，而有羈押之原因。

審酌被告2人涉嫌以恐嚇手段逼迫被害人交付金錢，對社會治安危害非輕，本案仍在檢察官偵查階段，被告2人既有勾串共犯或證人之虞，勢將影響偵查結果、使案情現於晦暗不明危險，認被告2人有羈押之必要，裁定羈押禁止接見、通信、受授物件。

檢調調查，東石鄉有處魚電共生案場去年起開始施工，疑因卡車及大型機具頻繁出入，附近居民不堪其擾，發起陳情抗議，導致廠商施工受阻，張簡姓男子自稱是議員蔡政宜助理，與地方王姓黑道人士一起向光電廠商勒索400萬元，恐嚇若沒給錢可能施工會有困難。

檢調接獲檢舉綠能業者遭恐嚇取財，前天到嘉義縣東石鄉等地共9處搜索，傳喚7名被告涉嫌人及證人到案，前天深夜訊問完畢，其中張簡姓男子及王姓男子利用民眾向綠能業者陳情施工擾民機會，假借居中喬事，向綠能業者勒索財物，從2024年初起分次取得400萬元，如何分配待釐清，涉嫌刑法恐嚇取財等罪嫌。

檢方表示，張簡姓男子及王姓男子涉恐嚇取財罪嫌，犯罪嫌疑重大，事證待釐清，且有滅證及串供之虞，認為有羈押原因及必要，依據刑事訴訟法向法院聲請羈押禁見，餘涉嫌人及證人都請回，將釐清案情，促進健全綠能產業發展環境。

議員蔡政宜說，張簡姓男子是他當兵認識的友人，所涉行為是張簡姓男子個人行為，他的議員助理名單內沒有這個人，也沒有任何姓張簡的人，議員助理在議會名單都可以查得到，盼勿謠傳讓外界產生誤會，不要壞的都聯想到他，要特此澄清。

綠能業者遭恐嚇取財案件，嘉檢調到嘉義縣東石鄉等地9處搜索，共傳喚7名被告及證人到案。記者魯永明／翻攝
綠能業者遭恐嚇取財案件，嘉檢調到嘉義縣東石鄉等地9處搜索，共傳喚7名被告及證人到案。記者魯永明／翻攝
綠能業者遭恐嚇取財案件，嘉檢調到嘉義縣東石鄉等地9處搜索，共傳喚7名被告及證人到案。記者魯永明／翻攝
綠能業者遭恐嚇取財案件，嘉檢調到嘉義縣東石鄉等地9處搜索，共傳喚7名被告及證人到案。記者魯永明／翻攝
綠能業者遭恐嚇取財案件，嘉檢調到嘉義縣東石鄉等地9處搜索，共傳喚7名被告及證人到案。記者魯永明／翻攝
綠能業者遭恐嚇取財案件，嘉檢調到嘉義縣東石鄉等地9處搜索，共傳喚7名被告及證人到案。記者魯永明／翻攝

黑道 議員 恐嚇

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