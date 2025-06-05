柯文哲的律師單挑法官執法破壞「證據鏈」 法庭氣氛尷尬火爆

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲京華城涉貪案，今勘驗含「2022/11/1、小沈、1500」資訊在內的工作簿「A1-37」硬碟，法官以「實體硬碟」勘驗完畢，柯的律師質疑已破壞證據真實性，檢察官加入戰局替法官緩頰，法庭氣氣火爆、尷尬。

檢察官認為，檔案內容是柯文哲專屬文件，「工作簿」項下的資訊，即威京集團主席沈慶京行賄柯的證據，聲請勘驗獲准。

受命法官許芳瑜取出原硬碟詢問柯，硬碟外便利貼「二０二三、０二、廿三」、「備份」字跡是為柯所有？柯回「在我家搜到的，應該是我的」。

勘驗程序開始，柯文哲的律師蕭奕弘主張以映像檔為調查方法，檢察官姜長志擔心未來辯方另會質疑映像檔是否出自原證物，一番爭執後，許芳瑜請來資訊室人員協助，以原始證物為調查方法處理。

勘驗的19項證據，包括「小沈」1500、人才資料庫與評價、補充講稿、市長第二任期人事檢討、市政工作進度、與「橘子」會面紀錄、衛福部給柯的居家隔離通知、醫學專業用語、陳佩琪及相關作家出版書籍的序、二二八活動講稿，檢察官廖彥鈞一一表示意見，認為硬碟檔案是柯文哲製作、持有。

蕭奕弘說，法官勘驗手法破壞證據同一性，已無法還原，證據鏈也已不在，這顆硬碟中有31萬個檔案，包含1萬5000個文字檔、6873個WORD檔、2730個EXCEL檔、3250個POWER POINT檔以及2533個PDF檔，這麼多文件內，柯沒有看過工作簿檔，硬碟內資料也不能確定有無被修改。

蕭奕弘說，檢方認為以WEN為存檔人的檔案是柯文哲製作，「工作簿」被媒體多次報導、檢察官多次提出，不過，要指控柯收賄，還要有具體證據。

由於蕭奕弘直指許芳瑜的訴訟指揮來得突然，甚至以「破壞證據」形容執法，法庭氣氛一時陷入尷尬。許反問蕭，既然對勘驗方法有疑，為何不提前陳明？許說，為了在偌大資料中過濾出誰是製作人，才會以原始證據勘驗，她還請刑事局拷貝，就是為忠於證據。

檢察官黃琬珺接著幫腔表示，法院基於直接審理原則，原始證據呈現給法院時並無變動，且扣案物上有封套、封條、公務員用印，辯護人詳閱證即可看出，硬碟查扣時也有照片，證據的取得、勘驗全屬合法。