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警局長慰問台南殉職雙警命案家屬 關心案情審理進度

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

警察節將至，台南市警察局局長林國清感念為治安奮鬥卻不幸犧牲殉職的民權派出所故巡官凃明誠及曹瑞傑，今天下午親自慰問遺眷，在第二分局分局長劉怡宗陪同下代表警政署致送慰問金；家屬表示，感謝警政署、警察局和分局持續關懷與照顧。

台南市警第二分局民權派出所故巡官凃明誠及曹瑞傑等2人於2022年8月22日追緝失竊車輛，不幸先後在安南區北汕尾附近的第1公墓被明德外役監獄逃犯林信吾持彈簧刀攻擊17刀與38刀，英勇殉職，僅分別得年36歲及27歲；林信吾面對奄奄一息的員警喊著「不要這樣」，仍持刀狂砍，放任重傷2人在烈日下曝曬。

台南地院前年11月23日宣判，一審法官認為林仍有高度再犯可能性，難以期待有再社會化的可能，判處林兩個死刑，褫奪公權終身；目前案件上訴二審，由台南高分院審理中，凃明誠二姐今年1月受訪曾指出「犯嫌只有死刑才能贖罪！」堅決反對廢除死刑

今天林國清對涂、曹兩家眷屬生活狀況及需求承諾會持續給予協助，要當家屬後盾，同時關心案情審理進度；並表示維護治安、打擊犯罪是警察職責，警察局將持續強化教育訓練及裝備，保障員警執勤安全，讓所有警察同仁執法無懼、無後顧之憂。

台南市警察局長林國清（中）慰問殉職警員凃明誠的家屬。圖／第二警分局提供
台南市警察局長林國清（中）慰問殉職警員凃明誠的家屬。圖／第二警分局提供
台南市警察局長林國清（左）慰問殉職警員曹瑞傑的家屬。圖／第二警分局提供
台南市警察局長林國清（左）慰問殉職警員曹瑞傑的家屬。圖／第二警分局提供
台南市警察局長林國清（中）慰問殉職警員凃明誠的家屬（右），左為分局長劉怡宗。圖／第二警分局提供
台南市警察局長林國清（中）慰問殉職警員凃明誠的家屬（右），左為分局長劉怡宗。圖／第二警分局提供
台南市警察局長林國清（左）慰問殉職警員曹瑞傑的家屬（中），右一為分局長劉怡宗。圖／第二警分局提供
台南市警察局長林國清（左）慰問殉職警員曹瑞傑的家屬（中），右一為分局長劉怡宗。圖／第二警分局提供

警察 廢除死刑 台南

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