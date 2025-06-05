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傷害案原告死亡 一審判決出爐被告可上訴嗎？法界人士這麼說

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣李姓男子不滿蔡姓行人過馬路害他急煞，追蹤蔡女進某影印店，故意入店拍打蔡女的頭，曾姓店長出言制止無效，雙方衝突各自掛彩，李男提告傷害，未料李男在告訴期間死亡，彰化地方法院審結，依犯傷害罪判處曾姓店長罰金8千元。

法界人士今表示，傷害罪屬刑法告訴乃論罪，原告李男報警，經檢察官偵查、法官審理，李男雖死亡，官司仍進行，所以曾男被判罰金，因此曾男可上訴爭取自己的權益，將由檢察官偵辦，不受李男死亡的影響。

判決書指出，李男去年騎機車，突見蔡女徒步穿越馬路，他急剎後心生不滿，為質問蔡女為何忽然穿越道路，一路追蹤到某影印店，進入店內拍打蔡女的頭尋釁，被曾姓店長看見李男無端騷擾顧客，要求退出影印店，李男拒絕並留滯店內還徒手推曾男胸部，雙方互相拉扯扭打，曾男臉部有撕裂傷，李男右手遠端骨折。

據調查，曾男把李男壓制在地，蔡女上前制止，雙方持續拉扯扭打，足見當時已非正當防衛，曾男辯稱「我們有抱在一起，但是我沒有出手打他」等語均係卸責之詞，不足採信。

法官審酌曾男沒前科，兼衡其犯罪動機、目的、手段、智識程度、家庭狀況，及坦承犯行的犯後態度等一切情狀，量處罰金8千元之刑，並諭知易服勞役的折算標準。

彰化地方法院判處曾姓影印店長犯傷害罪，罰金8千元。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院判處曾姓影印店長犯傷害罪，罰金8千元。記者簡慧珍／攝影

死亡 店長

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