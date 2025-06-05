台南前里長遭攔停刺殺身亡 凶嫌喊冤要求調查監視器

曾擔任過台南市學甲區三慶里長的68歲李姓男子去年2月22日傍晚外出巧遇住同里的61歲郭姓男子，2人疑因債務糾紛起口角，郭涉持水果刀連刺李左胸等數刀後逃逸，李經送醫急救仍不治，郭被訴殺人罪嫌，台南地院下午開準備庭，郭當庭喊冤，要求調查監視器。

台南國民法官法庭委託進行量刑鑑定及精神鑑定報告出爐，依報告指出，郭罹患思覺失調症已20多年，家屬將他送醫，不願配合治療而自行離院。依醫院鑑定，依其辨識而行為有致顯著降低，但尚未達欠缺程度。

郭的辯護人也認為，郭成長歷程及家庭環境等，有刑法第59條情堪憫恕的適用，應予減刑。

然而，檢方認同郭依其辨識行為控制能力顯著降低，但未達欠缺程度，是否減刑，仍有疑問，因而列入檢辯爭點。

李男在台南市縣市合併前即是新芳里長，合併升格後當了2任三慶里長，卸任里長後，從事養殖漁業。

檢警調查，去年2月22日傍晚5時11分，郭騎乘機車行經學甲區南14鄉道交岔路口處時，偶遇李駕駛自小貨車行經該處，郭認為李積欠其債務，示意李停車後質問債務一事，但遭李否認。