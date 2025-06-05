快訊

輝達海外總部選定北士科哪塊地？蔣萬安：就是新光人壽得標的T1718

川普旅行禁令豁免7大類人士！球員2026年赴美踢世足賽免驚

交接鬧空城？李在明就任首日 龍山總統辦公室空無一人 直言「像墳墓」

沈慶京今提訊臨時離庭戒護送醫 台北醫院回應了

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導

台北地院審理京華城案，勘驗柯文哲的隨身碟。威京集團主席沈慶京被提訊出庭，卻傳出沈身體狀況不佳，律師表示其身上裝的尿管裡都是血，在法警戒護下返回北所後，再由所方送醫院急診。據悉，沈被送往部立台北醫院就醫，但部北低調稱不清楚、無法透露病人隱私。

民眾黨前主席柯文哲圖利京華城容積率涉貪，檢方認定最具價值的證據即柯的隨身碟，含「小沈/1500」編號「A1-37」硬碟等工作簿資料檔，柯否認持有、製作碟內資料，檢方聲請勘驗其中10個檔案，證明硬碟屬於柯，台北地方法院今天審理，提解柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇等人出庭。

律師開庭就向法官表示沈慶京身體因血尿而狀況不佳，請求派法警就近送台大醫院急救，但法官認為北院法警沒有戒護就醫經驗，最後在法警戒護下返回北所後，再由所方送醫院急診。

據了解，沈被送往部立台北醫院就醫，部北雖然低調不願證實，稱無法透露病人隱私，不過部北與北所、少觀所及女所有合作，戒護病人通常都會送來部北治療。

部立台北醫院外觀。本報資料照片
部立台北醫院外觀。本報資料照片

沈慶京 柯文哲 台北醫院

延伸閱讀

京華城案檢控都委會20分鐘通過百億利益 柯文哲律師：決議合法

京華城案今勘驗柯文哲隨身碟 沈慶京「尿管都是血」緊急送醫

北院續審京華城案 沈慶京不適由法警戒護就醫

北院續審京華城案 提訊被告柯文哲、沈慶京、應曉薇

相關新聞

網瘋傳長髮女走下保時捷影片 律師警告：恐觸個資法涉刑責

近日許多網友在個人臉書或Threads、Youtube等社群媒體po出一輛保時捷走下一名長髮女子，隨後挽起頭髮吐東西的影...

沈慶京今提訊臨時離庭戒護送醫 台北醫院回應了

台北地院審理京華城案，勘驗柯文哲的隨身碟。威京集團主席沈慶京被提訊出庭，卻傳出沈身體狀況不佳，律師表示其身上裝的尿管裡都...

富豪遭詐50億 士林分署拍賣名牌贓物...包括「2000萬DIOR套組」

女子羅佩雯與男子鄭淳駿以大額便宜機票投資、移民投資為幌子，向已故台雅集團前董事長沈裕雄詐騙50億元，法務部行政執行署士林...

京華城案檢控都委會20分鐘通過百億利益 柯文哲律師：決議合法

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲圖利京華城容積案，今勘驗2021年9月9日台北市政府都委會783次會議作成容積上修光碟，勘...

嘉義惡霸向光電業者勒索400萬元 議員蔡政宜澄清：非我助理

嘉義縣東石鄉近發展魚電共生，光電業者進駐魚塭設置光電設施，疑因村民發起陳情抗議，一名自稱是議員助理的張簡姓男子，以及地方...

京華城案今勘驗柯文哲隨身碟 沈慶京「尿管都是血」緊急送醫

台北地院今開庭審理京華城案，將勘驗柯文哲的隨身碟。威京集團主席沈慶京也被提訊出庭，卻傳出沈身體狀況不佳，律師表示其身上裝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。