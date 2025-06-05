沈慶京今提訊臨時離庭戒護送醫 台北醫院回應了

台北地院審理京華城案，勘驗柯文哲的隨身碟。威京集團主席沈慶京被提訊出庭，卻傳出沈身體狀況不佳，律師表示其身上裝的尿管裡都是血，在法警戒護下返回北所後，再由所方送醫院急診。據悉，沈被送往部立台北醫院就醫，但部北低調稱不清楚、無法透露病人隱私。

民眾黨前主席柯文哲圖利京華城容積率涉貪，檢方認定最具價值的證據即柯的隨身碟，含「小沈/1500」編號「A1-37」硬碟等工作簿資料檔，柯否認持有、製作碟內資料，檢方聲請勘驗其中10個檔案，證明硬碟屬於柯，台北地方法院今天審理，提解柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇等人出庭。

律師開庭就向法官表示沈慶京身體因血尿而狀況不佳，請求派法警就近送台大醫院急救，但法官認為北院法警沒有戒護就醫經驗，最後在法警戒護下返回北所後，再由所方送醫院急診。