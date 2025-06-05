富豪遭詐50億 士林分署拍賣名牌贓物...包括「2000萬DIOR套組」

女子羅佩雯與男子鄭淳駿以大額便宜機票投資、移民投資為幌子，向已故台雅集團前董事長沈裕雄詐騙50億元，法務部行政執行署士林分署6月10日將舉辦第二場「名牌精品拍賣會」，包括愛馬仕、LV、香奈兒等高級名牌包、耳環、飾品等42件，呼籲喜愛精品的民眾切勿錯過。

士林分署表示，本次拍賣會是羅佩雯與鄭淳駿所涉詐欺案，查扣以不法所得購買的高檔精品，由台北地檢署委託依法變價拍賣，首場拍賣會成功拍定106件，不過仍有42件精品標的尚未拍出，因此再行公開拍賣。

士林分署說，最受矚目的是市價近2000萬元的DIOR手錶暨耳環套組，結合璀璨寶石與精緻工藝，藝術價值極高，本次拍賣價格不到千萬元，即有機會購得。

此外，2只愛馬仕鑽錶及1只LV鑽石項鍊，皆僅需數十萬元，就有機會標走；另有6件知名藝術家林海容的畫作，如唱盡人間QQ事、革命舞者、練氣功等，均具藝術性與收藏價值。