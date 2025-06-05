快訊

會考志願選填／雙北哪些高中有資優班？英語B++可填這間 報名日期、特殊考點一次看

禁摸錢又摸食物⋯原昨起實施 今轉彎：輔導至攤商接受

LINE免費貼圖8款！毛小孩圖案全在這 「人中哥」生活哏圖心有戚戚焉

聽新聞
0:00 / 0:00

京華城案檢控都委會20分鐘通過百億利益 柯文哲律師：決議合法

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲圖利京華城容積案，今勘驗2021年9月9日台北市政府都委會783次會議作成容積上修光碟，勘驗後檢方主張，開會20分鐘通過100億元的利益 ，違法明確，柯的律師表示，會中委員們充分發言，決議完全合法。

檢察官黃琬珺表示，會議中本要討論適法性問題，但委員薛昭信認為京華城案複雜、出現許多新名詞，都發局總工程司邵琇珮卻稱可以個案處理，已違反平等原則，且薛稱案子並不是都更案，邵琇珮實問虛答，連主席副市長彭振聲都配合說「這樣蠻合理的」，委員們根本未加以討論。

黃琬珺說，於公益對價議題上，委員陳春銅、黃台生、李永展、胡曉嵐各自發言，後來彭振聲用備好的稿子說「那我們就通過」，短短20分鐘通過擔保100億元利益的案子，彭將審查責任全部推給都委會委員。

黃琬珺表示，威京集團主席沈慶京旁聽時，沒簽到卻任意舉手發言，還能受彭振聲善意對待遞麥克風講話，沈違反旁聽規則也是研議案違法的證據。

柯文哲的辯護人鄭深元說，薛昭信一開始對基準容積率560%是否為上限是不清楚的，邵琇珮作出解釋之後，薛也沒再反對。

鄭深元表示，都委會共21人，當天有4人請假，扣除主席共有14人發言，薛最後也同意，在出席人數過半、同意人數過半下，主席又讓委員充分發言，連執秘劉秀玲也發言，彭振聲後來裁示內容全納入細部計畫，證明會議決議完全合法。

沈慶京的律師徐履冰說，783次會議前另有有關的775次會議，還有過2次專案小組討論，檢察官只抓783次會議為評論不適當，且彭振聲讓大家發言，薛昭信發言達5次之多，沒有所謂強制通過之情。

彭振聲的律師李岳洋說，檢方指控彭沒阻止沈慶京發言，是不知道簽到的有誰，不是在現場掩護沈。

法官許芳瑜問彭振聲主持都委員的慣例，彭答稱，他主持過113場會議，只有一次因社子島是否保留聚落委員間爭執激烈，才動用表決「當時是9比3」；彭說，783次會議他逐一請委員表示想法，覺得都無意見才作結論，還要求把陳情記在紀錄裡。

彭振聲進一步說，那次會議是在訂京華城容積率上限的「天花板」，案子其實要再送都市計畫委員會再嚴格審查。

北院續審理京華城容積率案，今天上午提訊在押被告台北市前市長柯文哲（右二）等被告出庭應訊。記者許正宏／攝影
北院續審理京華城容積率案，今天上午提訊在押被告台北市前市長柯文哲（右二）等被告出庭應訊。記者許正宏／攝影
台北地方法院審理京華城案，上午傳喚台北市前副市長彭振聲（圖）。記者曾原信／攝影
台北地方法院審理京華城案，上午傳喚台北市前副市長彭振聲（圖）。記者曾原信／攝影

邵琇珮 沈慶京 彭振聲

延伸閱讀

京華城案今勘驗柯文哲隨身碟 沈慶京「尿管都是血」緊急送醫

北院續審京華城案 提訊被告柯文哲、沈慶京、應曉薇

「小沈1500」遭認收賄 北院勘驗柯文哲行動硬碟

檢察官要勘驗「硬碟」證明收賄 今提解柯文哲出庭

相關新聞

京華城案今勘驗柯文哲隨身碟 沈慶京「尿管都是血」緊急送醫

台北地院今開庭審理京華城案，將勘驗柯文哲的隨身碟。威京集團主席沈慶京也被提訊出庭，卻傳出沈身體狀況不佳，律師表示其身上裝...

綠能光電業遭勒索 嘉檢聲押嘉縣議員助理及1黑道

嘉義地檢署接獲檢舉，嘉縣東石鄉某議員助理夥同鄉代表等人，向光電業勒索財物，檢方昨天指揮調查員搜索逮捕張姓男子（某議員助理...

網瘋傳長髮女走下保時捷影片 律師警告：恐觸個資法涉刑責

近日許多網友在個人臉書或Threads、Youtube等社群媒體po出一輛保時捷走下一名長髮女子，隨後挽起頭髮吐東西的影...

富豪遭詐50億 士林分署拍賣名牌贓物...包括「2000萬DIOR套組」

女子羅佩雯與男子鄭淳駿以大額便宜機票投資、移民投資為幌子，向已故台雅集團前董事長沈裕雄詐騙50億元，法務部行政執行署士林...

京華城案檢控都委會20分鐘通過百億利益 柯文哲律師：決議合法

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲圖利京華城容積案，今勘驗2021年9月9日台北市政府都委會783次會議作成容積上修光碟，勘...

嘉義惡霸向光電業者勒索400萬元 議員蔡政宜澄清：非我助理

嘉義縣東石鄉近發展魚電共生，光電業者進駐魚塭設置光電設施，疑因村民發起陳情抗議，一名自稱是議員助理的張簡姓男子，以及地方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。