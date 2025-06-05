京華城案檢控都委會20分鐘通過百億利益 柯文哲律師：決議合法

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲圖利京華城容積案，今勘驗2021年9月9日台北市政府都委會783次會議作成容積上修光碟，勘驗後檢方主張，開會20分鐘通過100億元的利益 ，違法明確，柯的律師表示，會中委員們充分發言，決議完全合法。

檢察官黃琬珺表示，會議中本要討論適法性問題，但委員薛昭信認為京華城案複雜、出現許多新名詞，都發局總工程司邵琇珮卻稱可以個案處理，已違反平等原則，且薛稱案子並不是都更案，邵琇珮實問虛答，連主席副市長彭振聲都配合說「這樣蠻合理的」，委員們根本未加以討論。

黃琬珺說，於公益對價議題上，委員陳春銅、黃台生、李永展、胡曉嵐各自發言，後來彭振聲用備好的稿子說「那我們就通過」，短短20分鐘通過擔保100億元利益的案子，彭將審查責任全部推給都委會委員。

黃琬珺表示，威京集團主席沈慶京旁聽時，沒簽到卻任意舉手發言，還能受彭振聲善意對待遞麥克風講話，沈違反旁聽規則也是研議案違法的證據。

柯文哲的辯護人鄭深元說，薛昭信一開始對基準容積率560%是否為上限是不清楚的，邵琇珮作出解釋之後，薛也沒再反對。

鄭深元表示，都委會共21人，當天有4人請假，扣除主席共有14人發言，薛最後也同意，在出席人數過半、同意人數過半下，主席又讓委員充分發言，連執秘劉秀玲也發言，彭振聲後來裁示內容全納入細部計畫，證明會議決議完全合法。

沈慶京的律師徐履冰說，783次會議前另有有關的775次會議，還有過2次專案小組討論，檢察官只抓783次會議為評論不適當，且彭振聲讓大家發言，薛昭信發言達5次之多，沒有所謂強制通過之情。

彭振聲的律師李岳洋說，檢方指控彭沒阻止沈慶京發言，是不知道簽到的有誰，不是在現場掩護沈。

法官許芳瑜問彭振聲主持都委員的慣例，彭答稱，他主持過113場會議，只有一次因社子島是否保留聚落委員間爭執激烈，才動用表決「當時是9比3」；彭說，783次會議他逐一請委員表示想法，覺得都無意見才作結論，還要求把陳情記在紀錄裡。