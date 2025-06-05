快訊

會考志願選填／雙北哪些高中有資優班？英語B++可填這間 報名日期、特殊考點一次看

禁摸錢又摸食物⋯原昨起實施 今轉彎：輔導至攤商接受

LINE免費貼圖8款！毛小孩圖案全在這 「人中哥」生活哏圖心有戚戚焉

屏東5個月內大貨車違規釀73件事故 6月9日專案取締

中央社／ 屏東縣5日電

屏東縣警察局統計5個月間，大型貨車違規引發73件事故，釀2人死亡，為遏止違規行為，警方將在9日起啟動取締專案，針對違規攔檢、車體規格不符等項目加強執法。

根據屏東縣警察局統計今年1月至5月，屬大型貨車主肇事責任交通事故共計73件，造成2人死亡、86人受傷，較去年同期事故件數減少20件、死亡減少5人、受傷人數減少22人，顯示執法與預防工作成效。將持續分析事故熱時與熱點路段，採滾動式調整執法時段與地點，以提高預防效益。

屏東縣警察局交通隊分隊長黃郁雯今天接受媒體聯訪指出，今年1月至5月大型車輛主要違規態樣，以不依標誌標線指示行駛最多、超速行駛次之，再來就是闖紅燈。此次專案取締重點除超速、違規變換車道、闖紅燈外，也將針對車輛不依標誌標線指示行駛、車輛結構變更、貨物未妥善固定與駕駛酒駕、疲勞上路等情形強化稽查。

另外，除強取締外也提醒用路人，主動遠離大型車輛內輪差與視野死角，切勿於大型車轉彎時強行超車或緊鄰行駛，維護安全行車環境。

延伸閱讀

屏東市長周佳琪送小一新生入學禮 小朋友：上學可以用

屏東第二大觀光景點 林後四林森林園區獲觀光永續獎

高人氣文化路夜市觀光指標人潮多 嘉市府執行文化路乾淨一條街專案

營養加分！屏東學子本周起每月鮮乳喝5次 縣府強化冷鏈保冷設備

相關新聞

京華城案今勘驗柯文哲隨身碟 沈慶京「尿管都是血」緊急送醫

台北地院今開庭審理京華城案，將勘驗柯文哲的隨身碟。威京集團主席沈慶京也被提訊出庭，卻傳出沈身體狀況不佳，律師表示其身上裝...

綠能光電業遭勒索 嘉檢聲押嘉縣議員助理及1黑道

嘉義地檢署接獲檢舉，嘉縣東石鄉某議員助理夥同鄉代表等人，向光電業勒索財物，檢方昨天指揮調查員搜索逮捕張姓男子（某議員助理...

網瘋傳長髮女走下保時捷影片 律師警告：恐觸個資法涉刑責

近日許多網友在個人臉書或Threads、Youtube等社群媒體po出一輛保時捷走下一名長髮女子，隨後挽起頭髮吐東西的影...

富豪遭詐50億 士林分署拍賣名牌贓物...包括「2000萬DIOR套組」

女子羅佩雯與男子鄭淳駿以大額便宜機票投資、移民投資為幌子，向已故台雅集團前董事長沈裕雄詐騙50億元，法務部行政執行署士林...

京華城案檢控都委會20分鐘通過百億利益 柯文哲律師：決議合法

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲圖利京華城容積案，今勘驗2021年9月9日台北市政府都委會783次會議作成容積上修光碟，勘...

嘉義惡霸向光電業者勒索400萬元 議員蔡政宜澄清：非我助理

嘉義縣東石鄉近發展魚電共生，光電業者進駐魚塭設置光電設施，疑因村民發起陳情抗議，一名自稱是議員助理的張簡姓男子，以及地方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。