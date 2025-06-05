屏東5個月內大貨車違規釀73件事故 6月9日專案取締

屏東縣警察局統計5個月間，大型貨車違規引發73件事故，釀2人死亡，為遏止違規行為，警方將在9日起啟動取締專案，針對違規攔檢、車體規格不符等項目加強執法。

根據屏東縣警察局統計今年1月至5月，屬大型貨車主肇事責任交通事故共計73件，造成2人死亡、86人受傷，較去年同期事故件數減少20件、死亡減少5人、受傷人數減少22人，顯示執法與預防工作成效。將持續分析事故熱時與熱點路段，採滾動式調整執法時段與地點，以提高預防效益。

屏東縣警察局交通隊分隊長黃郁雯今天接受媒體聯訪指出，今年1月至5月大型車輛主要違規態樣，以不依標誌標線指示行駛最多、超速行駛次之，再來就是闖紅燈。此次專案取締重點除超速、違規變換車道、闖紅燈外，也將針對車輛不依標誌標線指示行駛、車輛結構變更、貨物未妥善固定與駕駛酒駕、疲勞上路等情形強化稽查。

另外，除強取締外也提醒用路人，主動遠離大型車輛內輪差與視野死角，切勿於大型車轉彎時強行超車或緊鄰行駛，維護安全行車環境。