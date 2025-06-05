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雇工摔死認罪 被害人家屬同意判緩刑 讓他工作分期賠償

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

葉姓男子雇工整修倉庫鐵皮屋頂，未做好安全防護作業，造成1名工人跌落地面死亡。葉男承認犯行，並分期賠償被害人家屬達成調解。葉男請求輕判，不要關，讓他工作還錢，被害人家屬也同意給予緩刑。法官審理後，依過失致死罪嫌判葉男6月徒刑，可易科罰金，緩刑3年。全案可上訴。

判決指出，葉男承攬基隆大武崙地區的一家公司，倉庫屋頂鐵皮及C型鋼更換工程，去年2月17日下午雇用多名勞工施作時，有名勞工在搬運C型鋼行走時，踏穿屋頂鐵皮脆弱部分墜落地面。

這名勞工墜地時撞擊鐵管，造成頸椎及肋骨骨折、腹內鈍傷合併脾臟及左腎破裂、重大創傷合併多重器官衰竭傷害，送醫不治。基隆地檢署檢察官偵查後，依涉犯過失致死罪嫌起訴葉男。

基隆地方法院審理時，葉男認罪，並指已和被害人家屬達成調解，分期給付賠償金。他也不想發生這種遺憾的事情，希望給他一個自新的機會，從輕量刑，並給予他緩刑的機會，讓他能繼續好好工作。

死者的女兒在準備程序庭說，葉男已經有付賠償金了，從去年11月開始分期3年，每月3萬元，已經還2期共拿到6萬元了，還缺102萬元，另外的30萬元慰問金也有拿到，希望法官從輕量刑，也同意給予緩刑。她們不希望葉男入獄，希望他好好工作。

基隆地院今年5月20日再次召開準備程序庭時，葉男表示已給付6期賠償金，共18萬元，尚餘30期。他是第一次發生這種事，不太知道怎麼解決，希望能夠工作慢慢還錢，不要關，並會依約履行調解條件。

法官審酌葉男被素行尚佳，案發後報案，把被害人送去急救，並跟著救護車到醫院，等警察來製作筆錄。法院審理時坦承過失犯行，又與被害人家屬成立職災和解協議，被害人家屬也表達希望從輕量刑，同意給予緩刑的機會，兼衡葉男過失程度、犯案情節及生活情狀，判刑6月，如易科罰金以1千元折算1日。緩刑3年。

葉姓男子雇工整修倉庫鐵皮屋頂，造成1名工人跌落地面死亡。基隆地方法院法官審理後，依過失致死罪嫌判刑6月，可易科罰金，緩刑3年。聯合報資料照
葉姓男子雇工整修倉庫鐵皮屋頂，造成1名工人跌落地面死亡。基隆地方法院法官審理後，依過失致死罪嫌判刑6月，可易科罰金，緩刑3年。聯合報資料照

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