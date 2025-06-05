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嘉義惡霸向光電業者勒索400萬元 議員蔡政宜澄清：非我助理

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣東石鄉近發展魚電共生，光電業者進駐魚塭設置光電設施，疑因村民發起陳情抗議，一名自稱是議員助理的張簡姓男子，以及地方人士王姓男子自稱能夠幫忙協調，向光電業者恐嚇勒索400萬元，檢方今天訊後認為罪嫌重大，下午將向法院聲請羈押禁見。

嘉義縣議員蔡政宜。圖／聯合報資料照片
嘉義縣議員蔡政宜。圖／聯合報資料照片

據了解，東石鄉一處魚電共生案場去年起開始施工，疑因卡車及大型機具頻繁出入，附近居民不堪其擾，發起陳情抗議，導致廠商施工受阻，張簡姓男子自稱是議員蔡政宜的助理，與地方人士王姓男子一起向光電廠商勒索400萬元，恐嚇若沒給可能施工會有困難。

檢方指出，綠能業者遭到恐嚇取財案件，專案小組至嘉義縣東石鄉等地9處搜索，共傳喚17名被告及證人到案，昨天深夜訊問完畢，其中張簡姓男子及王姓男子利用民眾向綠能業者陳情施工擾民機會，假借居中協調而向綠能業者勒索財物，涉嫌刑法恐嚇取財等罪嫌。

檢方表示，張簡姓男子及王姓男子涉恐嚇取財罪嫌，犯罪嫌疑重大，事證有待釐清，且有滅證及串供之虞，認為有羈押原因及必要，依據刑事訴訟法第101條，下午會在羈押庭向法院聲請羈押，其餘均請回，將持續釐清案情，促進健全綠能產業發展環境。

議員蔡政宜說，張簡姓男子是他當兵認識的友人，所涉行為是張簡姓男子的個人行為，他的議員助理名單內沒有這個人，也沒有任何姓張簡的人，議員助理在議會名單都可以查得到，盼勿謠傳讓外界產生誤會，不要壞的都聯想到他，要特此澄清。

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