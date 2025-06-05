千萬麥拉倫、賓利法拍喊不到半價都流標 4雙B豪車共賣1021萬

台中地檢署偵辦「神說」、「中華資金」等公司違法吸金30億元案，聲押禁見陳姓負責人，並扣押房產、豪車及帳戶等30億元，今法拍新車均破千萬的麥拉倫GT、賓利Continental GT V8超跑，可惜各喊到630萬元、800萬元未達底價流標，其餘4輛車以總價1021萬元賣出。

台中地檢署偵辦「神說國際網路股份有限公司」、「中華資金有限公司」違法吸金，今年4月18日搜索15處，將陳姓負責人依違反銀行法、洗錢等罪嫌聲押禁見獲准，針對不動產、帳戶及豪車均向法院聲請扣押裁定獲准，扣案超跑麥拉倫、賓利等，今委由行政執行署台中分署法拍。

台中分署今上午9點30分至10點15分，開放閱覽、登記，10點30分開始公開競標，一早吸引上百人到場踴躍看車，有多達30組人登記競標；包括行政執行署署長繆卓然、台中分署長吳祚延、台中地檢署襄閱主任檢察官林宏昌、主任檢察官詹益昌及偵辦神說案檢察官黃鈺雯都到場。

其中賓利車Continental GT V8，為2023年9月出廠、排氣量3996CC，里程為1萬2632公里，全新價格高達1800萬元，該車尚欠汽燃費9810元、牌照稅2萬8220元，今法拍起標有人喊出300萬元，一路加價到800萬元，可惜未達底價流標。

另一輛麥拉倫GT，全新價格達1200萬元，該車里程數為2萬1771公里，尚欠汽燃費9810元、牌照稅2萬8220元、交通違規罰單2萬4000元，另因被監理機關吊扣駕照半年，得標需自行處理，最終經多組人喊價至630萬元，同樣未達底價流標。

其餘2023年11月出廠白色賓士、2019年出廠的BMW X6 XDRIVE40I，各以228萬元、200萬元拍出，2024年7月出廠的銀色BMW電能車、2024年1月出廠白色賓士，各以318萬元、275萬元拍出，總共1021萬元入國庫。