快訊

網傳「最佳辯士」頭銜是老師涉指使高中生造假 校方澄清：師生間溝通理解有落差

教授生存／減免授課機制失靈 新進助理教授被榨乾熱情

梨山賓館前蔣中正銅像將移室內 地方激烈反對…民代：祖靈會生氣

聽新聞
0:00 / 0:00

千萬麥拉倫、賓利法拍喊不到半價都流標 4雙B豪車共賣1021萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地檢署偵辦「神說」、「中華資金」等公司違法吸金30億元案，聲押禁見陳姓負責人，並扣押房產、豪車及帳戶等30億元，今法拍新車均破千萬的麥拉倫GT、賓利Continental GT V8超跑，可惜各喊到630萬元、800萬元未達底價流標，其餘4輛車以總價1021萬元賣出。

台中地檢署偵辦「神說國際網路股份有限公司」、「中華資金有限公司」違法吸金，今年4月18日搜索15處，將陳姓負責人依違反銀行法、洗錢等罪嫌聲押禁見獲准，針對不動產、帳戶及豪車均向法院聲請扣押裁定獲准，扣案超跑麥拉倫、賓利等，今委由行政執行署台中分署法拍。

台中分署今上午9點30分至10點15分，開放閱覽、登記，10點30分開始公開競標，一早吸引上百人到場踴躍看車，有多達30組人登記競標；包括行政執行署署長繆卓然、台中分署長吳祚延、台中地檢署襄閱主任檢察官林宏昌、主任檢察官詹益昌及偵辦神說案檢察官黃鈺雯都到場。

其中賓利車Continental GT V8，為2023年9月出廠、排氣量3996CC，里程為1萬2632公里，全新價格高達1800萬元，該車尚欠汽燃費9810元、牌照稅2萬8220元，今法拍起標有人喊出300萬元，一路加價到800萬元，可惜未達底價流標。

另一輛麥拉倫GT，全新價格達1200萬元，該車里程數為2萬1771公里，尚欠汽燃費9810元、牌照稅2萬8220元、交通違規罰單2萬4000元，另因被監理機關吊扣駕照半年，得標需自行處理，最終經多組人喊價至630萬元，同樣未達底價流標。

其餘2023年11月出廠白色賓士、2019年出廠的BMW X6 XDRIVE40I，各以228萬元、200萬元拍出，2024年7月出廠的銀色BMW電能車、2024年1月出廠白色賓士，各以318萬元、275萬元拍出，總共1021萬元入國庫。

還有2014年出廠的保時捷MACAN S DIESEL、2013年出廠的BMW 5281 SEDAN，2輛車均有設定動產抵押，今無人喊價均流標。

行政執行署台中分署今法拍8輛豪車，其中4輛以總價1021萬元拍出，其餘4輛流標。記者曾健祐／攝影
行政執行署台中分署今法拍8輛豪車，其中4輛以總價1021萬元拍出，其餘4輛流標。記者曾健祐／攝影
麥拉倫GT全新價格達1200萬元，今法拍喊到630萬元，同樣未達底價流標。記者曾健祐／攝影
麥拉倫GT全新價格達1200萬元，今法拍喊到630萬元，同樣未達底價流標。記者曾健祐／攝影
2023年出廠的賓利車Continental GT V8，全新價格高達1800萬元，今法拍喊到800萬元，可惜未達底價流標。記者曾健祐／攝影
2023年出廠的賓利車Continental GT V8，全新價格高達1800萬元，今法拍喊到800萬元，可惜未達底價流標。記者曾健祐／攝影
麥拉倫GT全新價格達1200萬元，今法拍喊到630萬元，同樣未達底價流標。記者曾健祐／攝影
麥拉倫GT全新價格達1200萬元，今法拍喊到630萬元，同樣未達底價流標。記者曾健祐／攝影
今天法拍，包括行政執行署署長繆卓然（中）、台中分署長吳祚延（左二）、台中地檢署襄閱主任檢察官林宏昌（右二）、主任檢察官詹益昌（右ㄧ）及偵辦神說案檢察官黃鈺雯（左一）都到場。記者曾健祐／攝影
今天法拍，包括行政執行署署長繆卓然（中）、台中分署長吳祚延（左二）、台中地檢署襄閱主任檢察官林宏昌（右二）、主任檢察官詹益昌（右ㄧ）及偵辦神說案檢察官黃鈺雯（左一）都到場。記者曾健祐／攝影
行政執行署台中分署今法拍8輛豪車，其中4輛以總價1021萬元拍出，其餘4輛流標。記者曾健祐／攝影
行政執行署台中分署今法拍8輛豪車，其中4輛以總價1021萬元拍出，其餘4輛流標。記者曾健祐／攝影
2023年出廠的賓利車Continental GT V8，全新價格高達1800萬元，今法拍喊到800萬元，可惜未達底價流標。記者曾健祐／攝影
2023年出廠的賓利車Continental GT V8，全新價格高達1800萬元，今法拍喊到800萬元，可惜未達底價流標。記者曾健祐／攝影

延伸閱讀

破千萬麥拉倫GT、賓利V8都法拍 台中下周搶標多輛超跑

影／F1車手體驗台灣人日常! Lando Norris騎三陽到賽道上班

中檢法拍3900萬RM名表 得標男傳受原廠指示收回穩價格

全球僅7支！神秘男法拍天價買走Richard Mille鑽表 3900萬已繳清

相關新聞

京華城案今勘驗柯文哲隨身碟 沈慶京「尿管都是血」緊急送醫

台北地院今開庭審理京華城案，將勘驗柯文哲的隨身碟。威京集團主席沈慶京也被提訊出庭，卻傳出沈身體狀況不佳，律師表示其身上裝...

綠能光電業遭勒索 嘉檢聲押嘉縣議員助理及1黑道

嘉義地檢署接獲檢舉，嘉縣東石鄉某議員助理夥同鄉代表等人，向光電業勒索財物，檢方昨天指揮調查員搜索逮捕張姓男子（某議員助理...

千萬麥拉倫、賓利法拍喊不到半價都流標 4雙B豪車共賣1021萬

台中地檢署偵辦「神說」、「中華資金」等公司違法吸金30億元案，聲押禁見陳姓負責人，並扣押房產、豪車及帳戶等30億元，今法...

平鎮農會代表3候選人「全買票」 檢起訴沒收近50萬賄款

桃園市平鎮區農會會員代表今年初選舉，其中北興農事小組3候選人以每票2至6千元不等賄選，桃園地檢署近日偵結，將當選的莊、胡...

高雄女違規被攔罵四眼仔一輩子失戀 還批警態度差提國賠敗訴

高雄楊姓女子深夜被警方攔查，原以為沒事卻又被員警開單，她質疑員警執法粗暴，又因叫警察「四眼仔」被叫到派出所說明，楊女認為...

糖協前董座張有惠父子涉掏空自肥、不法所得1千3百餘萬 背信7人起訴

行政院前副祕書長張有惠，辭去台灣糖業協會董事長後，規避章程規定擔任高級顧問領3年薪資772萬餘元，張的兒子張介嶺擔任台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。