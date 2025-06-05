京華城案今勘驗柯文哲隨身碟 沈慶京「尿管都是血」緊急送醫

台北地院今開庭審理京華城案，將勘驗柯文哲的隨身碟。威京集團主席沈慶京也被提訊出庭，卻傳出沈身體狀況不佳，律師表示其身上裝的尿管裡都是血，已在法警戒護下，先返回北所後，再由所方送醫院急診。

民眾黨前主席柯文哲圖利京華城容積率涉貪，檢方認定最具價值的證據即柯的隨身碟，這顆含「小沈/1500」編號「A1-37」硬碟等工作簿資料檔，柯否認持有、製作碟內資料，檢方聲請勘驗其中10個檔案，證明硬碟屬於柯，台北地方法院今天審理，提解柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇等人出庭。

但沈慶京律師表示，因沈慶京現在尿管都是血，認為有必要緊急送醫，法官因而諭知今日勘驗過程將由律師代為在場。今天包括柯文哲妻子陳佩琪、民眾黨主席黃國昌等人都到庭旁聽。

沈慶京說，他昨天下午4點即送急診，因眼睛突然看不到，後來發現尿管有血，原本以為送醫後能控制好，但今天仍然有出血狀況，身體不適。