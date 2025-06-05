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平鎮農會代表3候選人「全買票」 檢起訴沒收近50萬賄款

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市平鎮區農會會員代表今年初選舉，其中北興農事小組3候選人以每票2至6千元不等賄選，桃園地檢署近日偵結，將當選的莊、胡姓代表及另名莊姓候選人依農會法的賄選罪起訴，劉、吳姓2女則依個資、農會法起訴，向法院聲請沒收賄款49萬6600元。

桃檢說明，平鎮區農會今年初進行第20屆會員代表選舉，檢方接獲情資指北興農事小組驚爆賄選，於是指派檢察官翟恆威指揮揮調查局桃園市調查處、桃園市刑事警察大隊共組專案積極蒐證偵辦，並於3月5日搜索被告等人住居所9處，傳訊被告及證人等16人，在獲選莊姓、胡姓代表住處分別查扣30萬元、19萬元，另名莊姓候選人住處則扣得6600元。

經查，莊、胡及莊姓3人同為北興農事小組候選人，由於北興小組為少數非同額競選的選區，競爭相當激烈，為求順利當選，莊姓等3人於今年2月15日農會代表選舉前夕，紛紛向各自有選舉權的農會會員拜票，並大撒銀彈依人而異交付6千至2千元不等紅包的買票方式向周姓女選民一家4口、曾姓選民（涉犯收賄罪嫌者均另為緩起訴處分）買票行賄。

其中，還發現被告吳女、劉女為協助未當選的被告莊男賄選，由被告吳女將以不詳方式取得選舉權人名單，以LINE通訊軟體提供給被告劉女，再由劉女交莊姓候選人丈夫作為拜票賄選所用。案經專案小組及多名檢察官協力偵辦，發揮團隊辦案精神，上個月22日提起公訴，嚴懲賄選歪風。

桃園市平鎮區農會會員代表選舉，北興農事小組3候選人大撒銀彈賄選，桃園地檢署偵結，依農會法賄選罪將當選的莊姓、胡姓代表及落選的莊姓候選人起訴。圖為桃園市農會選舉場地／桃市農業局提供
桃園市平鎮區農會會員代表選舉，北興農事小組3候選人大撒銀彈賄選，桃園地檢署偵結，依農會法賄選罪將當選的莊姓、胡姓代表及落選的莊姓候選人起訴。圖為桃園市農會選舉場地／桃市農業局提供

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