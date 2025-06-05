綠能光電業遭勒索 嘉檢聲押嘉縣議員助理及1黑道

嘉義地檢署接獲檢舉，嘉縣東石鄉某議員助理夥同鄉代表等人，向光電業勒索財物，檢方昨天指揮調查員搜索逮捕張姓男子（某議員助理），以及王姓男子（黑道分子）聲押，今天下午法院開聲押庭。

檢方說，檢察官4日指揮嘉義縣調查站、台南市調查處，搜索東石鄉9處，傳喚被告8人、證人9人，釐清案情。