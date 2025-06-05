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綠能光電業遭勒索 嘉檢聲押嘉縣議員助理及1黑道

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義地檢署接獲檢舉，嘉縣東石鄉某議員助理夥同鄉代表等人，向光電業勒索財物，檢方昨天指揮調查員搜索逮捕張姓男子（某議員助理），以及王姓男子（黑道分子）聲押，今天下午法院開聲押庭。

檢方說，檢察官4日指揮嘉義縣調查站、台南市調查處，搜索東石鄉9處，傳喚被告8人、證人9人，釐清案情。

經檢察官4日深夜訊問完畢，除張嫌（某議員助理）及王嫌（黑道分子）認為涉及刑法恐嚇取財罪嫌，犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要，向法院聲押外，其餘均請回。張、王姓男子藉由民眾向綠能業者陳情施工擾民機會，向綠電業者勒索財物。

嘉檢偵辦綠能光電業遭勒索，聲押嘉縣某議員助理及1名黑道人士。圖／聯合報資料照
嘉檢偵辦綠能光電業遭勒索，聲押嘉縣某議員助理及1名黑道人士。圖／聯合報資料照

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