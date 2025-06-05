聽新聞
0:00 / 0:00
綠能光電業遭勒索 嘉檢聲押嘉縣議員助理及1黑道
嘉義地檢署接獲檢舉，嘉縣東石鄉某議員助理夥同鄉代表等人，向光電業勒索財物，檢方昨天指揮調查員搜索逮捕張姓男子（某議員助理），以及王姓男子（黑道分子）聲押，今天下午法院開聲押庭。
檢方說，檢察官4日指揮嘉義縣調查站、台南市調查處，搜索東石鄉9處，傳喚被告8人、證人9人，釐清案情。
經檢察官4日深夜訊問完畢，除張嫌（某議員助理）及王嫌（黑道分子）認為涉及刑法恐嚇取財罪嫌，犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要，向法院聲押外，其餘均請回。張、王姓男子藉由民眾向綠能業者陳情施工擾民機會，向綠電業者勒索財物。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言