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高雄女違規被攔罵四眼仔一輩子失戀 還批警態度差提國賠敗訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄楊姓女子深夜被警方攔查，原以為沒事卻又被員警開單，她質疑員警執法粗暴，又因叫警察「四眼仔」被叫到派出所說明，楊女認為自己人格受辱，提告訴請國賠60萬元，但法院認為警方依法執勤，未違反程序，是楊女有錯在先，判楊女敗訴。

楊女主張，前年12月某日凌晨她駕車行經三民區明誠二路，當時停在左轉待轉區時遭警方攔查。當下一名員警先禮貌詢問，原準備離去，卻又遭另一名汪姓員警大聲喝叱，要求移車、交證件，甚至懷疑她酒駕。

楊女認為自己未違規，要求對方說明卻遭冷言回應，因不清楚警員名字，看他戴眼鏡便稱呼員警「四眼仔」，最後仍被開罰單。

事後楊女收到警方以手機簡訊通知她到案說明，卻未明示案由，她擔心遭「公報私仇」，不但報警申訴，甚至賣掉愛車，認為人格與安全感遭到嚴重侵害，向警方訴請國賠，求償60萬元。

高雄地院審理時，三民二分局反駁楊女，稱她將車輛於紅燈時駛入左轉待轉區，且於該處停等82秒，侵入民族一路南向車道，造成往來車輛通行危險，員警是依法盤查，是楊女一再以言語譏辱員警，至於簡訊通知楊女說明，合乎程序，並無楊女所指恐嚇。

法院認為，楊女當時確有闖紅燈進入待轉區的違規行為，警方依法取締並未越權，從密錄器與對話紀錄顯示，她先以「痞子」、「沒國際觀」等語刺激警方，還酸員警「你這種四眼仔讓人看了討厭，一輩子失戀」，但警員回應內容並無不當或威脅言詞。

至於通知到案部分，依規定警察得依實際情況用電話、簡訊等方式通知嫌疑人配合說明，並無違法情形，警方並未隱匿身分或恐嚇楊女。

法官最後認定，警方無論是在執法現場還是後續聯繫過程，皆未構成國賠法所要求的不法或損害要件，判決駁回楊女全部請求。

高雄地院外觀。記者張議晨／翻攝
高雄地院外觀。記者張議晨／翻攝

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