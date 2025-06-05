糖協前董座張有惠父子涉掏空自肥、不法所得1千3百餘萬 背信7人起訴

行政院前副祕書長張有惠，辭去台灣糖業協會董事長後，規避章程規定擔任高級顧問領3年薪資772萬餘元，張的兒子張介嶺擔任台灣國際產業與公益發展協會秘書長，涉與核心幹部挪用款項作為車馬費605萬元。台北地檢署今偵結，依背信罪起訴張等7人。

84歲張有惠擔任過台鋁、台糖公司董事長、糖業協會董座、並曾任行政院祕書長。張有惠爭議頗多，2000年政黨輪替前，他擔任糖協董座，卻被控修改捐助章程並，以更名「武智基金會」方式，將原應由台糖派任董監事規定改為自聘，此後脫離官方掌控，涉將基金會80億元資產變成私產。台糖當時開啟長達十餘的年追產官司，2013年法院裁定，同意台糖變更武智基金會捐助章程並改回「糖業協會」，重掌主導權。

起訴指出，經濟部要求糖協修改章程，使董事及監察人由經濟部遴派，張有惠2006年間辭去董事長，為繼續主導糖協所也會務及領董事長相同報酬，涉指示秘書長吳澤春規避糖協章程，以借才重用協助推動公益活動為由，聘任自己擔任高級顧問，吳另涉擅自盜蓋王姓董事私章簽文，使張從2007年3月至2010年6月間領13萬餘元高級顧問薪資及年節慰問金共772萬3650元。

檢方查出，張有惠2010年間再次擔任糖協董座，張有惠等人2012年間為了挪用糖協款項，籌備成立台產公益協會，空泛以「產業與公益發展活動5年期綜合計劃」名義，規劃農業發展研究、國內外市場推廣、人才培訓等項目，申請糖協3120萬元捐助；張有惠以糖協主席身分開董監會議，絲毫未與刪減，決議通過補助案，隔年糖協匯款680萬元至協會帳戶，後續台產協會繳交第一年執行成果報告，但沒有實際的工作項目，還用其他單位報告充數，糖協沒有再開會討論是否補助。

檢方追查台產公益協會沒有實際辦理業務，台產公益協會理事長林文山、秘書長張介嶺、理事李元和、顏平和等人，為了糖協補助款中飽私囊，涉規避章程，決議發理事長、秘書長及顧問每月2萬至8萬元不等車馬費，且在會議中立即辭去職務改任顧問。