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巷口衝出機車害摔 高雄路竹21歲男騎士摔倒又撞公車

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市路竹區昨天下午發生一起連環事故，一名21歲男騎士在行經忠孝路時，突然被一旁巷子內衝出的另輛機車擦撞，害得男騎士當場摔車「犁田」，還直接撞上前方等紅燈的公車，男騎士痛得倒在地上久久不能起身，不過事後並未送醫。

湖內警分局表示，這起車禍發生在昨天下午4時許，當時蕭姓男騎士（21歲）騎機車行經忠孝路43巷口時，被右方竄出的另輛機車顏姓騎士（41歲）擦撞，因現場下著大雨，天雨路滑，蕭男直接連人帶車滑倒摔車，還煞不住直接撞到前方等紅燈的港都客運公車。

蕭男雖然身著黃色雨衣，倒地時身軀有雨衣保護避免擦傷，但下半身因為露在外頭，因此摔車倒地時造成右腳多處擦挫傷，還一度痛得坐在地上久久不能起身，而被撞的公車上當時也有2名乘客，被突然其來的撞擊受到驚嚇。

客運駕駛下車後先是關心蕭男傷勢，但看到公車車尾都被機車撞到凹陷，只好先報警後再拿起手機拍攝公車受損情況，不過蕭男雖右腳擦傷，但婉拒送醫治療，警方到場後為幾人酒測，都沒有酒駕情形。

警方研判，肇事原因是顏姓騎士行經無號誌路口支線道未禮讓幹線道車先行，將開罰1800元以下罰鍰，不過受傷的蕭男同樣違規，行經無號誌路口未依規定減速，可處1800元以下罰鍰，詳細肇因將交由交通大隊進一步分析。

高雄路竹21歲男騎士遭巷口衝出的機車擦撞，當場連人帶車滑倒還撞上前方公車。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄路竹21歲男騎士遭巷口衝出的機車擦撞，當場連人帶車滑倒還撞上前方公車。記者巫鴻瑋／翻攝

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