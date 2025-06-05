巷口衝出機車害摔 高雄路竹21歲男騎士摔倒又撞公車

高雄市路竹區昨天下午發生一起連環事故，一名21歲男騎士在行經忠孝路時，突然被一旁巷子內衝出的另輛機車擦撞，害得男騎士當場摔車「犁田」，還直接撞上前方等紅燈的公車，男騎士痛得倒在地上久久不能起身，不過事後並未送醫。

湖內警分局表示，這起車禍發生在昨天下午4時許，當時蕭姓男騎士（21歲）騎機車行經忠孝路43巷口時，被右方竄出的另輛機車顏姓騎士（41歲）擦撞，因現場下著大雨，天雨路滑，蕭男直接連人帶車滑倒摔車，還煞不住直接撞到前方等紅燈的港都客運公車。

蕭男雖然身著黃色雨衣，倒地時身軀有雨衣保護避免擦傷，但下半身因為露在外頭，因此摔車倒地時造成右腳多處擦挫傷，還一度痛得坐在地上久久不能起身，而被撞的公車上當時也有2名乘客，被突然其來的撞擊受到驚嚇。

客運駕駛下車後先是關心蕭男傷勢，但看到公車車尾都被機車撞到凹陷，只好先報警後再拿起手機拍攝公車受損情況，不過蕭男雖右腳擦傷，但婉拒送醫治療，警方到場後為幾人酒測，都沒有酒駕情形。