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台南小黃司機猛開車門致騎士夫妻倒地 判刑3月
許姓司機2月15日晚間駕駛計程車經中華西路二段與西湖街口，下車開門時不慎碰撞同向駛至的閻姓男子機車，致閻及後座高姓妻子人車倒地，高女頭部剛好碰撞經過的陳姓男子機車車身，陳卻逕自駛離，法官認許女犯過失傷害罪判3月，陳犯肇事致人傷害逃逸罪判3月，緩刑2年。
檢警調查，閻因車禍右大腿擦傷、雙膝擦傷、右足挫傷，高女則有頭部外傷、肢體多處擦挫傷等，分別送往郭綜合醫院、新樓醫院診治。2人事後提告。
檢方根據路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表、現場及車損照片、路口監視影像及警方勘驗影像截圖、陳提供行車記錄器影像等佐證，認許女犯過失傷害罪嫌，陳則犯駕駛動力交通工具發生交通事故致人傷害逃逸罪嫌起訴，許女為對未發覺之罪自首而接受裁判，建請法官減輕其刑。
台南地院表示，檢察官認陳就本案車禍事故發生並無肇事因素，陳所涉過失傷害犯嫌，也經檢察官以犯罪嫌疑不足為不起訴處分。衡酌本案犯罪情節及所生危害，認仍有對陳施以刑罰必要，而不予免除其刑。
台南地院審酌，許女駕駛營業小客車，未注意行進中車輛，貿然開啟駕駛座車門，使閻、高女分別受傷，陳則於發生交通事故後，未對2人予以救助，或報警處理，反逕行駛離現場，逃避事後肇事責任追究，並罔顧其生命、身體安危及公共交通安全。
另參酌許女否認犯行、陳坦承犯行，均尚未與告訴人達成和解，未賠償其等損失犯後態度，及許女過失情節、陳無肇事責任、告訴人傷勢情形等一切情狀，認陳犯肇事致人傷害逃逸罪判刑3月，緩刑2年，另許女犯過失傷害罪判刑3月，可易科罰金。
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