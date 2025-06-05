「小沈1500」遭認收賄 北院勘驗柯文哲行動硬碟

台北地方法院審理京華城案及柯文哲政治獻金案，今天提訊柯文哲、沈慶京、應曉薇等人，將勘驗扣案行動硬碟，確認是否為柯文哲所有，及當中的檔案是否為柯文哲所記載、製作。 台北地方法院繼續審理京華城等案，3日提訊在押的前台北市長柯文哲（中）出庭。中央社

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪嫌，起訴前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

北院今天再度開庭，提訊柯文哲、沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等在押被告，並傳喚前台北市副市長彭振聲到庭，進行勘驗程序。

根據起訴書，檢方偵查期間在柯文哲住處查扣一顆編號「A1-37」的行動硬碟，資料夾有「工作簿」檔案，其中第12列「2022/11/1、小沈、1500、沈慶京」，這也是柯文哲被檢方認定於京華城案涉收賄的證據之一。

合議庭今天將勘驗扣案的行動硬碟，確認行動硬碟是否為柯文哲所有，以及當中的檔案是否為柯文哲所記載、製作。合議庭也將勘驗台北市都市計畫委員會第783次會議錄影光碟、民國109年8月10日的「便當會」開會錄影檔。

另外，柯文哲聲請勘驗彭振聲去年9月2日、9月3日的偵訊光碟，由於時間長達2個多小時，製作逐字稿費時，合議庭考慮另覓時間勘驗。