陳修將打死小女友被重判 棄保逃亡一年落網 再因毒品案罪加一等

「76行者遺體修復團隊」前總召陳修將4年前將22歲胡姓女友毆打致死，被判刑10年10月定讞後，卻棄保潛逃被通緝，上月被警方圍捕時，不僅攜帶槍枝，還以辣椒水襲警拒捕，他在2023年交保在外時仍繼續吸毒，彰化地方法院近日依毒品罪再將他判刑3月。

陳修將2021年10月因懷疑22歲胡姓女友與友人有親密關係，將胡女毆打致死，被依傷害致死罪判刑10年10月定讞後，他卻棄保逃亡近1年，今年5月初潛逃回家鄉彰化員林被警方查獲時，他以辣椒水襲警拒捕，造成2名員警受傷，警方將他逮捕後，更在他腰間搜出一把已上膛的改造手槍及50顆子彈，將他依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送彰化地方檢察署偵辦，並發監執行。

陳修將將女友毆打致死被檢方起訴後被交保期間，在2023年10月間涉嫌吸食甲基安非他命，被警方採尿送驗發現呈陽性反應，再被函送法辦。

由於陳修將先前即曾因毒品案裁定勒戒，並於2022年9月執行完畢釋放，但他又再犯，法官認為他仍未能從中記取教訓，再犯施用毒品，近日依毒品罪再將他判刑3月。

陳修將曾在澎湖空難、高雄氣爆、太魯閣號出軌等意外事件，號召全國逾百名遺體修復師到場為往生者修復遺體，尤其他年輕時也曾有混黑道、經營賭場、應召站的荒唐過去，後來予人浪子回頭、充滿善心、愛家的形象，爆出打死女友命案後，震驚各界，現在再因毒品案罪加一等。

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