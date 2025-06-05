前立委陳歐珀涉貪遭羈押 雙手上銬坐囚車影片曝
民進黨前立委陳歐珀被控在立委期間，涉收受基隆聯興國際物流賄賂，推動「商港法」護航業者，台北地檢署前天搜索約談陳歐珀與共9名被告，檢方認為陳歐珀涉犯不違背職務收賄罪、財產財源不明罪與洗錢罪，犯罪嫌疑重大、且有串滅證之虞，昨凌晨向法院聲押禁見，法院晚間裁准羈押，陳歐珀稍早雙手上銬上囚車，前往台北看守所。
陳歐珀步行上囚車時，戴口罩、身穿卡基色外套，媒體高聲追問「為什麼要貪汙、有沒有覺得政治迫害？」陳歐珀沒有回應，但臉上表情相當落寞。
有媒體報導指出，檢方在陳歐珀住處，扣押一本關鍵筆記本，裡頭註記曾收受im.B吸金主謀曾耀鋒800萬元，並在住處保險箱內搜獲300多萬元現金，帳戶中另有上千萬元不明款項，懷疑有對價關係。
報導指出，陳歐珀成立的「台灣勁宜蘭發展協會」，收受各方捐款，有300多萬款項疑被侵占，陳歐珀透過做假帳方式將善款挪出，由妻子徐彗瑜支付個人保險費等支出。
北檢對此回應指出，目前全案由檢察官積極偵辦中，有關媒體報導內容，涉及個案偵查事項，不予回應。據了解，陳歐珀先前遭控涉及im.B詐騙案，北檢尚在偵辦，檢方將一併了解陳歐珀有無涉詐。
檢廉接獲檢舉，指陳歐珀任職立委期間，透過好友許仁圖作為聯繫中人，自2018年起收受聯興國際物流不正利益，由聯興物流每個月替陳歐珀支付5萬元助理費，另每月匯款5萬元「顧問費」至陳歐珀可掌握的人頭帳戶，再透過陳歐珀推動「商港法」換取商業利益，總計收取400萬元。
同案遭約談的聯興國際物流公司前董事長洪英正300萬元交保；陳歐珀妻子徐慧諭80萬元交保：民進黨前副秘書長許仁圖30萬元交保：聯興國際物流公司會計葉珍琳10萬元交保。
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