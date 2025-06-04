陳歐珀涉貪今晚起羈押禁見2月 法官裁定書理由曝光

民進黨前立委陳歐珀涉利用提案修法、舉行公聽會幫基隆港碼頭營運商爭取降低租金，且收取業者賄賂數百萬元，檢方聲押，法官裁定羈押禁見2月；裁定指出，陳歐珀出入境紀錄確實較為頻繁，有相當理由足認有逃亡之虞。

裁定說，陳歐珀經訊問後否認犯行，依他供述、羈押聲請書的各項證據及卷附證據資料，足認他涉犯貪汙治罪條例職務上行為收受賄賂及不正利益罪、財產來源不明罪、洗錢罪犯罪嫌疑重大。

裁定指出，陳否認犯罪，有事實足認其有滅證及串供之虞，且陳涉犯為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，趨吉避凶為人之本性，本伴隨有高度逃亡之虞，觀察陳出入境紀錄確實較為頻繁，有相當理由足認有逃亡之虞。

法官認為，審酌陳歐珀所犯罪名，嚴重危害社會秩序，權衡國家司法權有效行使、社會秩序及公共利益、被告人身自由的私益及防禦權受限制程度，再考量現今通訊軟體種類繁多，若僅命陳具保、或限制住居，不足以確保後續偵查、審判或執行進行，有羈押原因及必要，裁定自2025年6月4日起羈押2月，並禁止接見、通信。

陳歐珀曾與im.B吸金案主嫌曾國緯掛勾，因案退出宜蘭區域立委選舉，目前檢方仍另案簽分他字案蒐證、偵緝，隨時可能啟動辦案。

檢廉單位調查，陳歐珀涉嫌從2016年到2020年間，收受聯興國際不正利益，利用在立法院交通委員會的職權以提案修法、召開公聽會等方式，協助聯興國際爭取降低碼頭租金、疫情補助等。

2018年1月初，德籍「梅爾斯」貨輪不慎撞上聯興國際設置碼頭的「橋式起重機」等設備後，陳歐珀又推動修改商港法，把民營公司列入管理對象，確保業者臨岸設施遭損壞時可求償營業額損失，提案修法疑有利益輸送問題。