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陳歐珀涉提案修法索賄數百萬 法院裁定羈押禁見

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前立委陳歐珀涉提案修法索賄數百萬 法院裁定羈押禁見

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

民進黨前立委陳歐珀涉利用提案修法、舉行公聽會幫基隆港碼頭營運商爭取降低租金，且收取業者賄賂數百萬元，檢方搜索、約談，昨天凌晨依貪汙治罪條例罪聲押陳歐珀，台北地院今晚召開羈押庭，法官漏夜審理，裁定羈押禁見2月。

同案，陳歐珀妻子徐慧諭以80萬元交保，共犯民進黨前副秘書長許仁圖30萬元交保，廠商聯興國際物流公司前董事長洪英正以300萬元交保，檢廉收網後擴大偵查。

事實上，陳歐珀曾與im.B吸金案主嫌曾國緯掛勾，因案退出宜蘭區域立委選舉，目前檢方仍另案簽分他字案蒐證、偵緝，隨時可能啟動辦案。

至於陳歐珀涉案較明顯部分，檢廉單位調查，陳歐珀涉嫌從2016年到2020年間，收受聯興國際不正利益，利用在立法院交通委員會的職權以提案修法、召開公聽會等方式，協助聯興國際爭取降低碼頭租金、疫情補助等。

2018年1月初，德籍「梅爾斯」貨輪不慎撞上聯興國際設置碼頭的「橋式起重機」等設備後，陳歐珀又推動修改商港法，把民營公司列入管理對象，確保業者臨岸設施遭損壞時可求償營業額損失，提案修法疑有利益輸送問題。

台北地檢署昨天指揮廉政署兵分14路搜索，約談陳歐珀及許仁圖10人到案，檢方複訊依不違背職務收賄、財產來源不明、洗錢等罪嫌聲押陳歐珀。

民進黨前立委陳歐珀涉貪遭檢方聲押禁見。（記者林伯東／攝影）
民進黨前立委陳歐珀涉貪遭檢方聲押禁見。（記者林伯東／攝影）

陳歐珀

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