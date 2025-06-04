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邱軍肇逃同車女子說斷片 檢方指她說謊曾和邱勾串證詞

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆地檢署起訴歌手邱軍涉嫌酒後駕車，撞死李姓運將後逃逸。案發時在車內的黃姓女子接受調查時，說自己「斷片」，不記得邱軍有沒有喝酒、有沒有撞到人。檢察官在邱軍的手機，發現和她勾串掩飾犯行的對話，黃女才認罪。檢方依偽證罪起訴黃女，向法院求刑1年，可宣告緩刑。

邱軍去年12月27日凌晨與友人在基隆市某家餐酒館飲酒後，開車載黃女行經信一路時，撞上李姓、陳姓運將，李男今年1月3日傷重不治。

檢察官今年1月8日聲押邱軍，基隆地方法院裁准，並在偵查4個月後，認定邱軍涉犯不能安全駕駛致死罪、肇事致人死傷逃逸罪嫌，5月5日依刑事訴訟法、國民法官法提起公訴。在押的邱軍同日移審法院，法官審理後，同意讓邱軍以20萬元交保。

檢察官在1月10日訊問黃女時，她表示不知道邱軍有沒有喝酒、有看到邱喝東西，不知道喝什麼，上車後就斷片了，不知道有沒有撞到人。3月13日接受偵訊時，雖然坐在副駕駛座，但喝醉了，醒來時已在家裡。

案發時在信一路的許姓運將證稱，曾拍打邱軍轎車副駕駛座的車窗，告知乘客已「撞到人」。加上撞擊點在副駕駛座側，檢方認為黃女不可能不知道邱軍開車撞到人。檢方一路追查，在邱軍的手機通訊軟體中，查到邱軍肇逃後，曾與黃女勾串斷片等證詞，黃女最後才承認知情。

檢方指出，黃女雖坦承犯行，但她明知邱軍酒後駕車造成死傷犯行，檢察官在她具結證述前，也再三曉諭勿做偽證，但黃女為維護邱軍執意虛偽證述，混淆檢警偵查方向，行為實不足取。全案若非相關事證均已保存，黃女刻意混淆視聽，不僅徒增司法程序耗費，也將陷真相晦暗不明，使被害人家屬永遠難以獲悉真相，而對至親驟死永抱不解與哀痛。

檢察官起訴黃女涉犯偽造文書罪，指她的犯行所生損害不可謂輕微，但參酌犯罪動機是為維護親密友人，以及黃女智識程度、素行與生活情狀，建請法官量處1年有期徒刑；若認適用緩刑，請命應向公庫支付一定金額，或提供240小時義務勞務，並上法治教育至少6場次予以警懲。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

歌手邱軍開車行經基隆市信一路涉嫌肇事逃逸被起訴，檢方另查出同車的黃女接受調查時虛偽證述，依偽證罪嫌起訴黃女。圖／聯合報資料照、讀者提供
歌手邱軍開車行經基隆市信一路涉嫌肇事逃逸被起訴，檢方另查出同車的黃女接受調查時虛偽證述，依偽證罪嫌起訴黃女。圖／聯合報資料照、讀者提供

邱軍 檢察官 基隆

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