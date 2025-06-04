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幫朋友保管衝鋒槍 高雄男遭重判7年並罰15萬元

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名陳姓男子受友人之託保管衝鋒槍、手槍及上百顆子彈卻遭警方查獲，警方鑑定這批槍彈竟然有些都能擊發且有殺傷力，陳男雖否認槍是自己所有，而是朋友寄放，但他因數年前就曾違反槍砲彈藥刀械管制條例，因此如今再犯，遭法官重判7年有期徒刑，併科罰金15萬元。

判決書指出，陳姓男子2023年9月期間，利用Face Time與綽號「毛仔」的朋友聯絡後，被毛仔請託幫忙保管槍支和子彈，陳男也隨之答應，把槍拿回家中藏放，沒想到2個月後就被警方循線持搜索票找上門，在陳男家中搜出衝鋒槍及其他手槍、子彈。

警方發現，陳男受託寄放的衝鋒槍已經有組裝上已貫通的金屬槍管，擊發功能正常，具殺傷力，還查扣到一把號稱「小衝鋒槍」由土耳其製的ZORAKI 925型自動連發手槍，同樣擊發功能正常，還在他家中找到至少106顆子彈。

陳男被逮後對於家中藏槍坦承不諱，但只是代為保管，法官翻閱他的前科紀錄發現，陳男分別在2005年、2009年及2014年都曾經非法藏有槍彈、持有改造手槍等罪遭判刑，但每次都只判4個月到1年10月左右刑期，這次再犯案「顯見其不知悔改」。

橋頭地院法官審理後認為，陳男無視政府嚴格管制槍支、子彈及槍砲主要組成零件的政策，明知槍彈對於他人生命、身體及社會治安造成潛在危險與不安，竟仍非法藏槍，因此判7年有期徒刑，併科罰金15萬元，仍可上訴。

橋頭地方法院。記者巫鴻瑋／攝影
橋頭地方法院。記者巫鴻瑋／攝影

綽號 朋友 人生

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