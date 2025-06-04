桃園復興區前區長曾志湘涉貪收賄續押 2共犯交保

桃園市復興區前區長曾志湘，被控於任內透過秘書室總務蔡幸蓁收賄360萬元，蔡則擔任里幹事時又浮報收賄43萬5千元，去年11月遭檢調搜索，桃檢今年3月偵結起訴，由於羈押期將屆，桃園地院近日裁定，曾續押禁見2月，蔡、吳獲准交保。

法院裁定主文指出，曾志湘自今年6月6日起延押2月，並禁止接見、通信。具保停止羈押聲請駁回；蔡幸蓁及吳淳洋分別提出15萬元及10萬元保證金後，准予停止羈押，2人皆限制住居及自停押日起限制出境、出海8月。若2人未能依規定提出保證金，同樣自6月6日起延長羈押2月，並禁止接見、通信。此為確保案件審理順利進行，防止可能的串證或影響司法程序。

裁定理由指出，前區長曾志湘涉犯貪污治罪條例罪嫌重大，儘管被告曾男否認犯行，但共犯蔡幸蓁已坦承並指證曾的犯行，且有相關物證可勾稽，考量被告曾男曾經擔任區長職務，與蔡女間存有層級關係，2人的說詞明顯不同，院方認為曾仍有勾串證人之虞。

此外，曾所涉罪名最輕本刑為7年以上有期徒刑，屬於重罪，若獲釋在外恐有強烈動機聯繫其他共犯或證人，加上他過去的職位經驗與人脈關係，對相關人士具相當影響力，因此認定曾有勾串共犯及證人之虞，基於案件追訴審判的實效性，裁定延長羈押2個月，並禁止接見、通信。

蔡幸蓁在法院訊問時，對檢察官起訴書所載的相關事實及罪名均坦承不諱。儘管她曾自陳在偵查中刪除手機對話紀錄，且供述前後有所不同，法院初期認為有滅證串證之虞而予以羈押。

同案被告公所女總務蔡幸蓁部分，被告蔡女於偵查及法院準備程序皆坦承犯行，所涉「不違背職務行賄罪」最高為3年以下徒刑。考量蔡女涉案情節、案件審理進度及比例原則，認為課予蔡女提出相當保證金並限制住居，足以確保後續審理程序順利進行。因此裁定蔡在繳納15萬元保證金後，准予停押，也將限制住居及限制出境、出海8個月。若未能具保，羈押期同樣自今年6月6日起延押2月並禁止接見通信。

被告吳淳洋經法官訊問時，坦承檢察官起訴書所載相關事實及罪名，雖然吳對案發過程描述與其他共犯仍有歧異，且偵查時曾否認答辯，法院初期認為仍有串證之虞而予以羈押。