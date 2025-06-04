彰化里長涉打死賢內助 法院依殺人罪續押 將進行國審

彰化縣鹿港鎮吳姓里長去年底涉嫌毆妻，妻子搶救42天後傷重不治，彰化地檢署依殺人罪起訴，今天移審彰化地方法院。法官訊後認為吳男曾謊稱案情及推責，仍有湮滅證據、勾串證人及逃亡之虞，因此裁定羈押但未禁見，將進行國審。

吳姓里長妻子去年12月20日在社區廚房倒下被送醫，大年初二傷重不治，但里長卻對外聲稱，當天他是到外面去分送冬至湯圓，接到社區廚媽通知他說妻子昏倒，他才趕回去，又稱妻子是頭有腫瘤昏倒，後來仍不治，企圖製造不在場假象。

不過後來里長妻的親人出面控訴指出，他們找到監視錄影畫面，根本是里長一走進社區廚房後，就朝妻子的頭一直打一直打，打到他累了才停手，里長看到妻子倒坐在椅子上時，還踹她一腳。

親友說，里長妻被打到頭骨都碎裂，而且有新舊傷。但里長卻在妻子住院時po文製造愛妻形象，說妻子真的對他很好，他也很珍惜她，還深情款款說「真的很想她，她是個好女人」。

親友說，出事後，社區廚房附近監視錄影器都被打壞，里長還私下恐嚇志工，若講出來會讓他們全家大小都不得安寧，幸好後來在社區服務車內找到監視器主機，將里長施暴過程錄得一清二楚。

彰化地檢署將吳男收押禁見，並已依殺人罪起訴，今日移審法院，法官訊後認為，吳男已坦承部分客觀事實，所犯殺人、傷害致死罪之犯罪嫌疑重大，且均為最輕本刑五年以上有期徒刑的重罪，有相當理由認有較高逃亡可能性。

法官也認為，吳男先前即有向警謊稱案情、推責之事實，並曾有隱匿現場監視錄影之舉，現場目擊證人並曾有害怕不敢說出實情之情，被害人家屬也曾反應被告有圖影響證人證詞之舉，足認被告有湮滅證據、勾串證人之虞，又此案尚未進行準備程序，被告也否認部分客觀事實、爭執所為之主觀犯意，均尚待調查、釐清，兼考量被告又稱無法提出交保金額，因此有羈押之必要。