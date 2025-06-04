與邱軍共議謊稱喝醉 同車女涉偽證遭檢起訴求刑1年

歌手邱軍涉酒駕撞死人遭起訴，事發時同車的黃姓女子涉嫌與邱軍共議，在檢察官偵訊時謊稱喝醉、斷片「我不知道」，檢方日前偵查後，依偽證罪起訴黃女，並建請量處1年徒刑。

邱軍去年12月27日凌晨在基隆市某餐酒館內飲用大量生啤酒及數杯小米酒後，開車行經信一路時撞上李姓男子和陳姓男子，李男於今年1月3日死亡，檢察官今年5月間對邱軍提起公訴。

基隆地檢署起訴書指出，邱軍當時搭載黃女欲返回黃女住處，車禍撞擊點主要在副駕駛座位，而黃女就坐在副駕駛座，事發時有意識，不可能不知道肇事經過。

黃女在面對檢察官訊問，有無向邱軍指路、有無印象撞到人、有無看到車禍經過，以「不記得，我只記得我上車就斷片」或「當時酒醉了，我醒來的時候已經在家裡」及「沒有（看到車禍經過）。我當時應該睡著了，因為我沒有意識」等，對重要案情具結證稱虛偽不實證敘。

起訴書指出，黃女在具結證述前，檢察官已再三勸告，黃女為維護邱軍仍執意虛偽證述，混淆檢警偵查方向，若非相關事證均已保存，不僅會徒增司法程序的耗費，也讓真相陷入晦暗不明，被害人家屬永遠難以得知真相。

基隆地檢署偵查後起訴黃女，並建請法院量處1年徒刑，檢方表示，法院若認定此案適用緩刑，請命黃女應向公庫支付一定金額，或提供240小時義務勞務，及6場次法治教育。