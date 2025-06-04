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空軍台南基地憲兵更換紗網 鐵釘彈飛刺入同袍左眼球被判3月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

空軍第一戰術戰鬥機聯隊憲兵第一中隊義務役高姓二兵，前年4月在台南機場營區內更換紗網時，未將鐵釘持穩固定，鐵釘彈飛後刺入戴姓二兵左眼，致左眼球破裂併白內障，經救治後視力僅0.04，法官認戴左眼視力嚴重減損與高操作不慎有因果關係，認他犯過失致人重傷罪判3月。

高表示，前年4月25日8時40分當天第一次執行更換水溝紗網勤務，集合好後班長分配工作，3人或4人一組，第一個釘釘子的不是他，他釘的時候就發生意外，當時是整支釘子飛出去，之後就插到戴的左眼。

他說，當時周圍並無異狀，2人旁邊沒有其他人，他釘鐵釘時，在場輔助固定紗網的戴沒有移動，他當時手也沒有受傷。他辯稱，當下有持穩敲擊鐵釘，不知道鐵釘為何會飛出傷及戴。

然而，高敲打鐵釘受力後彈飛致刺入戴左眼，使戴左眼眼球破裂併白內障，經救治後，左眼視力僅0.04，再經持續治療後該眼最佳矯正視力也僅達0.16。據醫院診斷資料，認定其一目視能嚴重減損。

台南地院指出，高執行該勤務時，全程周圍沒有其他客觀因素介入，是他釘鐵釘時鐵釘彈飛，顯因他未能持穩鐵釘操作不慎造成，而當時也沒有其他因素致使他不能注意，戴因事故造成重傷害結果，與高過失顯有相當因果關係。

台南地院審酌，高過失情節與程度，行為造成戴一目視能嚴重減損，所生損害實屬重大，高犯後否認犯行態度，因雙方對於賠償金額未達共識，迄今尚未賠償戴或達成和解，認高犯過失致人重傷罪處3月，可易科罰金，可上訴。

台南地院審酌，高男過失情節與程度，行為造成戴男一目視能嚴重減損，所生損害實屬重大，高犯後否認犯行態度，因雙方對於賠償金額未達共識，認高犯過失致人重傷罪處3月，可上訴。圖／本報資料照
台南地院審酌，高男過失情節與程度，行為造成戴男一目視能嚴重減損，所生損害實屬重大，高犯後否認犯行態度，因雙方對於賠償金額未達共識，認高犯過失致人重傷罪處3月，可上訴。圖／本報資料照

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