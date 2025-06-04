菲移工涉殺女友分屍二審 律師：難認受教化改變

菲律賓籍男移工馬克被控殺害分屍同鄉女友，一審判處無期徒刑，二審今天開庭，死者家屬委任律師說，函調看守所輔導紀錄，1至2月才輔導15至30分鐘，難認受教化或有正向改變。

現年30歲的馬克（VELASCO MARK DAVE）之前以外籍勞工身分來台，被控民國112年在桃園市中壢區租屋處與女友蜜雀兒（RED MICHELLE SELDA）吵架後，將對方殺害、分屍，還偷走對方的皮夾和手機。

桃園地檢署將馬克起訴，一審桃園地方法院國民法官法庭審理認定，馬克僅因感情糾紛即下手剝奪蜜雀兒的生命權，犯罪所生損害極大，且手段冷血殘酷，犯後雖始終坦承犯行，但至今未與蜜雀兒家屬達成和解，也未見有何悔意，依殺人罪、損壞屍體罪及竊盜罪判處應執行無期徒刑，並於執行完畢或赦免後驅逐出境。

馬克僅針對量刑部分提起上訴；檢方提上訴並主張，原判決無期徒刑過輕，請求應判死刑。案經上訴，二審台灣高等法院今天開庭，進行調查證據、爭點整理以及馬克的羈押期將於21日屆滿，訊問馬克及檢辯意見。

馬克的辯護人聲請傳喚量刑鑑定的王姓鑑定人到庭作證，也有必要再送台大醫院進行鑑定另主張法院向看所守函調的輔導紀錄等資料，應列入本案證據。

死者家屬委任律師表示，看所守的輔導紀錄為每1個月至2個月，做一次輔導約15分鐘至30分鐘，無法看出馬克受教化或有正向改變。

針對延押部分，馬克透過翻譯表示，他沒意見，不過他的身體狀況，在上星期有吐血，右下肋骨會痛，看守所有安排看醫生照X光並給藥。

公訴檢察官主張，馬克仍有羈押必要，請求延長羈押。

法官庭末諭知，是否延押以及傳喚鑑定人作證，將由合議庭評議決定。