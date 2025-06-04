蘆洲老翁賭麻將被抓包偷摸2張牌 棋牌社遭強制斷水斷電

新北市蘆洲1名68歲老翁前天在棋牌社賭麻將，因偷摸了2張牌被抓包指控詐賭，報警求救聲稱遭限制自由。警方把負責人和4名打牌老人全帶回派出所，並且發現棋牌社多次違法涉賭，通報市政府昨天強制斷水、斷電。

據了解，趙姓老翁前天在蘆洲區中山二路某棋牌社，與68歲陳姓老翁、75歲黃姓老婦、64歲華姓婦人一起打麻將賭錢，其他3人抓到趙翁多抽2張牌，立刻向59歲林姓女負責人反映「別人打16張，他打18張」、涉嫌詐賭騙錢。

眾人不讓他離開、要求給個交代，趙姓老翁便在下午2時30分打電話報案聲稱被限制人身自由，員警趕抵將現場5人帶回派出所釐清，最後將林女依賭博罪嫌函送新北地檢署偵辦，4名賭客依社會秩序維護法函請簡易法庭裁罰。

警方指出，這家棋牌社多次被查獲賭博，新北市政府去年10月8日執行公安稽查，發現違反建築法，未經核准擅自變更使用、未公安申報，由工務局裁罰、經發局取消營業登記。棋牌社後來又變更負責人繼續營業。