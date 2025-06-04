竹科工程師包養網吃人妻 遭綠尪「計次」求償750萬

新竹吳男發現妻子張女經由包養網，認識李姓竹科工程師並發展情侶關係，並有多次性行為，經李男賠償30萬求饒並簽和解書，承諾事後再偷吃張女，每次賠150萬，結果吳男蒐證2人又在一起5次，憤而求償750萬，新竹地院民事庭審理後判賠155萬。

吳男與張女於2022年結婚後，吳男發現妻子透過包養網站認識李男，並與其發展不正常男女關係，包含多次親密接觸與性行為。為化解事端，吳男與李男於2023年9月簽署和解書，約定李男不得再與張女逾越一般男女交往分際，違者須按次支付150萬元懲罰性違約金。

然而，李男在和解書簽訂後，仍與張女保持曖昧聯繫，兩人私下會面並展現親密舉動，甚至互稱「老公」、「老婆」。根據吳男提出的蒐證資料，李男至少有5次違約行為，包括在公開場合親密互動及傳送露骨訊息，吳男因此提告，要求李男支付750萬元違約金。

李男在法庭上抗辯，表示自己於2022年初罹患腦瘤，病情影響情緒控制與判斷能力，並指控吳男以威脅手段迫使他簽署和解書，條款對其不公，應撤銷協議。

然而，法院調查顯示，和解書簽署時，現場並無人以不法危害之言語或舉動加諸於被告，顯見被告於簽立和解書時，乃基於其自主意志所簽署。且簽立和解書後，李男與張女仍有「我在打手槍」、「我知道妳很愛我、愛愛的時候、感覺得出來」、「硬了、妳要負責」、「去青埔愛愛」等語。