快訊

率8縣市首長衝政院討補助款 蔣萬安：拒絕任中央宰割

板橋警分局驚傳男男性騷 30歲醉警兩度環抱值班學弟遭調地

中職／「富邦的兄弟對我都非常好」悍將混血投手發文澄清

聽新聞
0:00 / 0:00

竹科工程師包養網吃人妻 遭綠尪「計次」求償750萬

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹吳男發現妻子張女經由包養網，認識李姓竹科工程師並發展情侶關係，並有多次性行為，經李男賠償30萬求饒並簽和解書，承諾事後再偷吃張女，每次賠150萬，結果吳男蒐證2人又在一起5次，憤而求償750萬，新竹地院民事庭審理後判賠155萬。

吳男與張女於2022年結婚後，吳男發現妻子透過包養網站認識李男，並與其發展不正常男女關係，包含多次親密接觸與性行為。為化解事端，吳男與李男於2023年9月簽署和解書，約定李男不得再與張女逾越一般男女交往分際，違者須按次支付150萬元懲罰性違約金。

然而，李男在和解書簽訂後，仍與張女保持曖昧聯繫，兩人私下會面並展現親密舉動，甚至互稱「老公」、「老婆」。根據吳男提出的蒐證資料，李男至少有5次違約行為，包括在公開場合親密互動及傳送露骨訊息，吳男因此提告，要求李男支付750萬元違約金。

李男在法庭上抗辯，表示自己於2022年初罹患腦瘤，病情影響情緒控制與判斷能力，並指控吳男以威脅手段迫使他簽署和解書，條款對其不公，應撤銷協議。

然而，法院調查顯示，和解書簽署時，現場並無人以不法危害之言語或舉動加諸於被告，顯見被告於簽立和解書時，乃基於其自主意志所簽署。且簽立和解書後，李男與張女仍有「我在打手槍」、「我知道妳很愛我、愛愛的時候、感覺得出來」、「硬了、妳要負責」、「去青埔愛愛」等語。

新竹地方法院認定李男確實違反和解條款，但考量750萬元的求償金額過高，決定酌減為155萬元，其中前四次違約各判賠30萬元，第五次判賠35萬元。

新竹地方法院。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

新竹 妻子 包養

延伸閱讀

知名男歌手偷食富商人妻！豪宅激戰「監視器全程拍下」後續心酸

王文洋包養學生妹！小40歲「沒有性經驗」驚人內幕曝光

老公偷吃被電動牙刷出賣！ 人妻靠時間紀錄成功抓姦

人妻懂玩！《我內心的糟糕念頭》漫畫169話山田媽趁女兒不注意偷調戲市川

相關新聞

前立委陳歐珀涉貪聲押 今晚8點召開庭羈押庭

民進黨前立委陳歐珀涉利用提案修法、舉行公聽會幫基隆港碼頭營運商爭取降低租金，且收取業者賄賂，檢方搜索、約談，4日凌晨依貪...

太陽聯盟副組長是共諜！誘軍人拿五星旗拍「投降片」 判關6年8月定讞

太陽聯盟寶陽會副組長李慧馨涉替大陸發展共諜組織，以金錢利誘8名現、退役軍人，洩漏軍事機密及拍攝穿制服持五星旗投降影片，檢...

蘆洲老翁賭麻將被抓包偷摸2張牌 棋牌社遭強制斷水斷電

新北市蘆洲1名68歲老翁前天在棋牌社賭麻將，因偷摸了2張牌被抓包指控詐賭，報警求救聲稱遭限制自由。警方把負責人和4名打牌...

竹科工程師包養網吃人妻 遭綠尪「計次」求償750萬

新竹吳男發現妻子張女經由包養網，認識李姓竹科工程師並發展情侶關係，並有多次性行為，經李男賠償30萬求饒並簽和解書，承諾事...

竹市停七停車場被疑圖利廠商 民進黨團今向監察院告發

民進黨新竹市議會黨團今天召開記者會，針對市府在西大路打造「停七」立體停車場，指控該工程預算暴增6800萬元，卻沒有停管設...

否認有「小沈/1500」隨身碟？明勘驗柯文哲「從小到大」成長照

民眾黨前主席柯文哲涉圖利京華城容積率涉貪，檢方起訴最具證據價值的證據即是柯的隨身碟，這顆含「小沈/1500」編號「A1-...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。