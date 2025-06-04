快訊

率8縣市首長衝政院討補助款 蔣萬安：拒絕任中央宰割

板橋警分局驚傳男男性騷 30歲醉警兩度環抱值班學弟遭調地

中職／「富邦的兄弟對我都非常好」悍將混血投手發文澄清

賣苗栗土地幽靈仲介坑300萬 建商遭判刑9月

中央社／ 新竹縣4日電

新竹某建商公司徐姓代表賣苗栗土地，透過彭姓友人當幽靈仲介，企圖坑陳姓合夥人300萬的仲介費遭拆穿，新竹地方法院將徐男依詐欺得利未遂罪判刑9月，彭男偽證罪判刑7月。

新竹地方法院判決書指出，徐男為竹縣某建設公司代表，在民國102至104年間邀陳男各半出資投資苗栗頭份土地，並借名登記在陳男妻子名下，由徐男全權處理後續土地投資事宜。

判決書表示，事後此案土地於104年3月3日，以新台幣1億5000萬元售出，並於104年3月23日移轉登記予買受人鄭男。

判決書指出，徐男明知彭男未擔任土地交易仲介，仍指示製作相關文件，虛列陳男需負擔300萬元仲介費，企圖誤導陳男分擔不實費用；徐男以不實仲介費手法，想要侵占陳男盈餘，因陳男察覺異常提告，詐欺未得逞。

法官審酌，徐男雖未成功詐騙陳男300萬元，卻試圖找彭男當假仲介費侵占分潤，而彭男為幫徐男掩飾，竟偽造收據、向檢察官說謊，且2人都不認罪是浪費司法資源，將徐男依詐欺得利未遂罪判處9月有期徒刑、彭男偽證罪判刑7月。可上訴。

詐欺 新竹 侵占

延伸閱讀

苗栗公家機關暑期工讀機會「秒殺」 鍾東錦：明年擴大辦理

陽光生醫違法仲介赴美求子 股東自首檢舉以人工生殖法起訴

連朋友也騙！新竹建商涉詐仲介費 他投資驚覺有異提告

台中市標售土地總額將破千億！綠批傷害人民 藍稱合理投資

相關新聞

前立委陳歐珀涉貪聲押 今晚8點召開庭羈押庭

民進黨前立委陳歐珀涉利用提案修法、舉行公聽會幫基隆港碼頭營運商爭取降低租金，且收取業者賄賂，檢方搜索、約談，4日凌晨依貪...

太陽聯盟副組長是共諜！誘軍人拿五星旗拍「投降片」 判關6年8月定讞

太陽聯盟寶陽會副組長李慧馨涉替大陸發展共諜組織，以金錢利誘8名現、退役軍人，洩漏軍事機密及拍攝穿制服持五星旗投降影片，檢...

蘆洲老翁賭麻將被抓包偷摸2張牌 棋牌社遭強制斷水斷電

新北市蘆洲1名68歲老翁前天在棋牌社賭麻將，因偷摸了2張牌被抓包指控詐賭，報警求救聲稱遭限制自由。警方把負責人和4名打牌...

竹科工程師包養網吃人妻 遭綠尪「計次」求償750萬

新竹吳男發現妻子張女經由包養網，認識李姓竹科工程師並發展情侶關係，並有多次性行為，經李男賠償30萬求饒並簽和解書，承諾事...

竹市停七停車場被疑圖利廠商 民進黨團今向監察院告發

民進黨新竹市議會黨團今天召開記者會，針對市府在西大路打造「停七」立體停車場，指控該工程預算暴增6800萬元，卻沒有停管設...

否認有「小沈/1500」隨身碟？明勘驗柯文哲「從小到大」成長照

民眾黨前主席柯文哲涉圖利京華城容積率涉貪，檢方起訴最具證據價值的證據即是柯的隨身碟，這顆含「小沈/1500」編號「A1-...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。