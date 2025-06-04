前立委陳歐珀涉貪聲押 今晚8點召開庭羈押庭

民進黨前立委陳歐珀涉利用提案修法、舉行公聽會幫基隆港碼頭營運商爭取降低租金，且收取業者賄賂，檢方搜索、約談，4日凌晨依貪汙治罪條例罪聲押陳歐珀，台北地院訂今晚8時召開羈庭。

同案，陳歐珀的妻子徐慧諭以80萬元交保，共犯即民進黨前副祕書長許仁圖30萬元交保，廠商聯興國際物流公司前董事長洪英正以300萬元交保，檢廉收網後擴大偵查。

事實上，陳歐珀曾與im.B吸金案主嫌掛勾，因案退出宜蘭區域立委選舉，目前檢方仍另案簽分他字案蒐證、偵緝，隨時可能啟動辦案。

至於陳涉案較明顯部，檢廉單位調查，陳歐珀涉嫌從2016年到2020年間，收受聯興國際提供不正利益，利用在立法院交通委員會的職權提案修法、召開公聽會等方式，協助聯興國際爭取降低碼頭租金、疫情補助。

此外，2018年1月初，德籍「梅爾斯」貨輪不慎撞上興聯國際設置碼頭的「橋式起重機」等設備後，陳歐珀又推動修改商港法，把民營公司列入管理對象，確保業者臨岸設施遭損壞時可求償營業額損失，其中提案修法疑有利益輸送問題