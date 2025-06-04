彰化國小男班導在女學生胸部貼OK繃 辯稱健康教育 法官輕判1年

彰化縣一名國小男班導前年以要教導女學生胸部健康教育課程為由，觸摸2名女學生胸部，又用OK繃貼在女學生胸部，造成3名女學生身心受創、甚至懼學，但男老師提出有亞斯伯格症、且領有身心障礙手冊，檢察官原求刑4年6月，彰化地方法院則依對未滿14歲女子為猥褻罪判刑1年，得易科罰金。

判決書指出，男班導2023年間某日在教室內以教導學生胸部教育，用手連續碰觸2名女學生胸部2至3秒。後又在殘障廁所內，以要緩解另一名女學生胸部不適，將OK繃貼在B女的乳頭，家長得知後氣得提告。

男老師卻辯稱，他沒有要猥褻3名女學生，是因當時正在教胸部發展健康教育課程，才會詢問女學生是否要讓他摸胸部，確認目前胸部發展，而一名女學生曾反應衣服磨到胸部會不舒服，所以他才想用OK繃貼在女學生乳頭，並不是為了要滿足自己性慾。

但女學生供稱，男老師關了廁所門，詢問她是否可貼OK繃，她搖頭，但老師仍掀起她的衣服，在她的胸部貼OK繃。

3名女學生身心受創，惡夢連連、甚至懼學，家長對男老師至今無悔意，非常憤怒與失望，甚至其中一名孩子曾對家長說如果男老師再當導師，他們會集體跳樓，但又要家長不能到學校找老師，因擔心會不能下課、有寫不完的功課。

社工說被貼OK繃的女學生情緒起伏很大，無法面對身形與聲音跟男老師很像的男性，會感到很恐懼。3名女學生也因此需接受心理諮商。

法官認為，男導師明知女學生年幼，性自主意願尚未完全成形，雖然無法排除被告辯稱是為了教育目的、協助緩解女學生不適為真，但其不顧孩子的感受，貿然從事具有高度性關聯行為，對被害人已造成相當大影響。

不過法官也衡量男老師並無前科，男老師又提出醫療診斷說他有「有焦慮的適應障礙症」，有多高功能自閉症、亞斯伯格特徵，並領有身心障礙手冊，因此身心狀態會以自我為中心、固執己見，在量刑上應充分考量。