中市稽查自助選物販賣機 發現這3種違規最多

台中市自助選物販賣機林立，市府經發局稽查發現，違規樣態最多的是占用馬路與騎樓，第二是造成夜間喧嘩，第三則是放置不當物品，將持續每周稽查，若查獲違規占用騎樓，會先請店家改善，屢勸不聽即請道路主管機關移除。另針對噪音或放置不當物品，也將視違規內容移請主責機關依規處置，以以有效管理。

經發局長張峯源說，經發局自前年至去年5月止總計稽查自助選物販賣機業754家，其中距離國民中、小學基地境界線未達50公尺者，經命令停業後仍繼續營業共計裁罰10家，罰鍰20萬元，將持續追蹤至改善為止。