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中市稽查自助選物販賣機 發現這3種違規最多

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市自助選物販賣機林立，市府經發局稽查發現，違規樣態最多的是占用馬路與騎樓，第二是造成夜間喧嘩，第三則是放置不當物品，將持續每周稽查，若查獲違規占用騎樓，會先請店家改善，屢勸不聽即請道路主管機關移除。另針對噪音或放置不當物品，也將視違規內容移請主責機關依規處置，以以有效管理。

經發局長張峯源說，經發局自前年至去年5月止總計稽查自助選物販賣機業754家，其中距離國民中、小學基地境界線未達50公尺者，經命令停業後仍繼續營業共計裁罰10家，罰鍰20萬元，將持續追蹤至改善為止。

他說，至於民代建議將高中也納入距離限制規定，經參考修法公聽會上的民眾意見，並考量民法公民權已下修至18歲，顯見認同高中生具備一定選擇的能力、克制能力及消費自制能力，因此暫不納入規範。

台中市自助選物販賣機林立，市府經發局稽查發現，違規樣態最多的是占用馬路與騎樓，第二是造成夜間喧嘩，第三則是放置不當物品。本報資料照
台中市自助選物販賣機林立，市府經發局稽查發現，違規樣態最多的是占用馬路與騎樓，第二是造成夜間喧嘩，第三則是放置不當物品。本報資料照

騎樓 販賣機

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