竹市停七停車場被疑圖利廠商 民進黨團今向監察院告發

民進黨新竹市議會黨團今天召開記者會，針對市府在西大路打造「停七」立體停車場，指控該工程預算暴增6800萬元，卻沒有停管設備建置，停車場續建工程的機電設備竟是從新竹棒球場停車場拆下後挪用，市府透過減項發包有圖利廠商之嫌，今天將向監察院檢舉告發。對此，新竹市政府回應這是不實指控，今天下午1點半將開記者會澄清說明。

楊玲宜說，因為不當減項發包，造成停七停車場失去停車功能，也導致棒球場的停車場無法順利重啟，這是嚴重的行政怠惰跟行政疏失。

她表示，被停職的新竹市長高虹安任內，未能善盡這個督導之責，也沒有辦法遵守財政紀律，反而是透過限制性招標、契約變更、追加預算，暴增興建的總成本，停七停車場總造價超過3億，較原預算暴增6800萬元，增幅達25%，更荒謬的是，竟不包含停管設備的費用，明顯規避政府採購法的約束。

楊玲宜指出，黨團除了呼籲政風徹查停七停車場的續建工程，將向監察院來舉發告發，避免有人謀不臧，對市府的工程標案上下其手。

新竹市民進黨部主委兼市議員施乃如指出，這個不是單一工程問題，顯示出高虹安的行政系統決策的品質跟政治操弄的問題。呼籲市府團隊正視，公開當初的設計跟採購資訊。對於停七停車場還要再花多少錢、竹市棒球場地下停車場何時啟用，應向市民說清楚。

市議員曾資程說，5月份的市政考察，市府說今年底完工，比原本說法又慢了一年，啟用的期程一拖再拖，這是高虹安集團無能表現，呼籲民眾出來投下罷免同意票，讓新竹市政能夠重新步上正軌。