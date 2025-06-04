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竹市停七停車場被疑圖利廠商 民進黨團今向監察院告發

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

民進黨新竹市議會黨團今天召開記者會，針對市府在西大路打造「停七」立體停車場，指控該工程預算暴增6800萬元，卻沒有停管設備建置，停車場續建工程的機電設備竟是從新竹棒球場停車場拆下後挪用，市府透過減項發包有圖利廠商之嫌，今天將向監察院檢舉告發。對此，新竹市政府回應這是不實指控，今天下午1點半將開記者會澄清說明。

楊玲宜說，因為不當減項發包，造成停七停車場失去停車功能，也導致棒球場的停車場無法順利重啟，這是嚴重的行政怠惰跟行政疏失。

她表示，被停職的新竹市長高虹安任內，未能善盡這個督導之責，也沒有辦法遵守財政紀律，反而是透過限制性招標、契約變更、追加預算，暴增興建的總成本，停七停車場總造價超過3億，較原預算暴增6800萬元，增幅達25%，更荒謬的是，竟不包含停管設備的費用，明顯規避政府採購法的約束。

楊玲宜指出，黨團除了呼籲政風徹查停七停車場的續建工程，將向監察院來舉發告發，避免有人謀不臧，對市府的工程標案上下其手。

新竹市民進黨部主委兼市議員施乃如指出，這個不是單一工程問題，顯示出高虹安的行政系統決策的品質跟政治操弄的問題。呼籲市府團隊正視，公開當初的設計跟採購資訊。對於停七停車場還要再花多少錢、竹市棒球場地下停車場何時啟用，應向市民說清楚。

市議員曾資程說，5月份的市政考察，市府說今年底完工，比原本說法又慢了一年，啟用的期程一拖再拖，這是高虹安集團無能表現，呼籲民眾出來投下罷免同意票，讓新竹市政能夠重新步上正軌。

針對民進黨議員們所提出的看法，新竹市政府初步回應這是不實指控，今天下午將開記者會來說明。

民進黨新竹市議會黨團今天召開記者會，提出市府在西大路打造「停七」立體停車場的相關質疑。記者郭政芬／攝影
民進黨新竹市議會黨團今天召開記者會，提出市府在西大路打造「停七」立體停車場的相關質疑。記者郭政芬／攝影
楊玲宜指出，黨團除了呼籲政風徹查停七停車場的續建工程，也將向監察院來舉發告發，避免有人謀不臧，對市府的工程標案上下其手。記者郭政芬／攝影
楊玲宜指出，黨團除了呼籲政風徹查停七停車場的續建工程，也將向監察院來舉發告發，避免有人謀不臧，對市府的工程標案上下其手。記者郭政芬／攝影
西大路為通往市區與竹科的重要道路，且鄰近竹蓮與西大路商圈，長期缺乏停車位。新竹市政府爭取中央前瞻補助，在西大路打造「停七」立體停車場，現進度已達97%。圖／本報資料照片
西大路為通往市區與竹科的重要道路，且鄰近竹蓮與西大路商圈，長期缺乏停車位。新竹市政府爭取中央前瞻補助，在西大路打造「停七」立體停車場，現進度已達97%。圖／本報資料照片
楊玲宜說，因為不當減項發包，造成停七停車場失去停車功能，也導致棒球場的停車場無法順利重啟，這是嚴重的行政怠惰跟行政疏失。記者郭政芬／攝影
楊玲宜說，因為不當減項發包，造成停七停車場失去停車功能，也導致棒球場的停車場無法順利重啟，這是嚴重的行政怠惰跟行政疏失。記者郭政芬／攝影

高虹安 停車場

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