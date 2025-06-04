否認有「小沈/1500」隨身碟？明勘驗柯文哲「從小到大」成長照

民眾黨前主席柯文哲涉圖利京華城容積率涉貪，檢方起訴最具證據價值的證據即是柯的隨身碟，這顆含「小沈/1500」編號「A1-37」硬碟等工作簿資料檔，柯否認持有、製作碟內資料，檢方聲請勘驗其中10個檔案，待證硬碟屬於柯，台北地方法院訂明天審理。

事實上，合議庭同意勘驗「A1-37」硬碟外，另要勘驗都委會783次會議光碟、由都委會前執秘劉秀玲出庭作證交付為證的2020年8月10日「便當會」USB、被告台北市前副市長彭振聲偵訊光碟4個證據。

都委會783次會議由柯文哲辯護人聲請，待證事項為是否共識決；「便當會」是由檢察官聲請，待證事項是柯與台北市議員應曉薇、應的助理吳順民均在場而柯對容積案知情；彭振聲的光碟由柯聲請，待證事項為是否不正訊問。

不過，合議庭昨認為彭振聲的光碟長達3小時，製作庭前逐字稿費時，事實上難在明天勘驗完畢，已由審判長諭知辯護人改期處理。

檢方指控，柯文哲利用京華城容積收取沈慶京1500萬元賄款，沈另透過鼎越開發前董事長朱亞虎行賄柯210萬元，柯涉不違背職務收賄罪；1500萬元賄賂由柯記載成「2022/11/1、小沈、1500（經理人）沈慶京」儲存於「A1-37」硬碟。

柯文哲否認隨身碟由其製作、甚至否認是持有人，不過，隨身碟蒐證處在柯家中臥室旁邊的區塊，且內容與柯「私人」極有關，檢方認為柯的答辯避重就輕。

這顆包含引發「不雅照」爭議的硬碟，內有柯文哲父親、母親、柯本人從小到大的成長紀錄照、畢業照、家庭活動照，還有柯在台大醫院任職的有關資訊，此外，碟內有柯文哲對政治時事的批判文字、柯對自己政治前途的擘畫等，再加柯自他人處攫取的檔案。